دجاج كنتاكي اعمليها بالبيت رووعة والطعم ينافس المحلات

طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل، يعتبر دجاج كنتاكي من أهم الطرق المختلفة التي يتم تحضير الدجاج بها ويحب تناولها كلاً من الكبار والصغار، فيتم تناول هذه الوجبة بصورة مستمرة خارج المنزل وهذا ما دفع الكثير من السيدات للتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل دون الاحتياج لشرائها من الخارج نهائياً. مكونات الدجاج الكنتاكي في البيت: ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من البصل البودرة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة من الكمون. نصف ملعقة من الزنجبيل ويكون مطحون. نصف ملعقة صغيرة من القرفة وتكون ناعمة. ملعقة صغيرة من الملح. حبتان من البيض. كأس من الطحين. كيلو من الدجاج بعد ما يتم تقطيعه إلى ثمانية قطع. نصف ملعقة من البابريكا. مقادير تحضير التتبيلة: عصير الليمون. ملعقتان كبيرة من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من زيت الذرة. ملعقتان كبيرة من الصلصة الحارة. خطوات تحضير الدجاج الكنتاكي في البيت: يتم إحضار إناء كبير ويتم وضع الدجاج فيه ويتم وضع عليه مكونات التتبيلة.

ويتم وضعها في كيس طعام وتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

يتم إخراج قطع الدجاج من الثلاجة ويتم تصفيتها من المياه.

خلط كلاً من البيض مع البيكنج بودر ويتم وضع قطع الدجاج في الخليط المجهز بالبيض.

يتم تقليب قطع الدجاج في الدقيق والتوابل بصورة جيدة.

يتم حفظها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

إحضار زيت ويتم قلي الدجاج فيه على نار هادئة وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي. مكونات الدجاج الكنتاكي في البيت:مقادير تحضير التتبيلة:خطوات تحضير الدجاج الكنتاكي في البيت:

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