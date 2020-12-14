أقوي مكون سري رهيب لتطويل الشعر للركب في أسبوع واحد فقط فرد و اطالة وتكثيف الشعر

نحن دائماً نبحث عن أفضل الطرق التي تساعدنا في الحصول على شعر طويل وناعم وكثيف وأملس، ولكن تزيد الأمر سوء عند التعرض لاستخدام المواد الكيميائية، ومن الممكن زيادة طول الشعر بمكون واحد في المنزل، وله الفعالية في إطالة الشعر بسهولة، وهو الملح الذي يساهم في تطهير وتنظيف فروة الرأس ولتحفيز نموه.طريقة استخدام الملح لإطالة الشعر
سوف نتعرف على مكون واحد له الكثير من الفوائد للشعر وهو الملح، ولن تتوقف استخداماته فقط على طهي الطعام:الملح لتطويل الشعر
نحضر زجاجة فارغة ونضع بها كمية من الشامبو ويضاف لها ملعقة من الملح، وتخلط المكونات معاً حتى تتجانس سوياُ، ومن ثم نقوم باستخدام المزيج على الشعر ومن ثم تشطف بالماء الفاتر بشكل جيد.الملح لتسريع نمو الشعر
نقوم بخلط ملعقة من الملح الخشن مع بذور الفراولة مع ملعقة صغيرة من القهوة مع كمية قليلة من زيت الزيتون، وتخلط المكونات بشكل جيد، وهذه الوصفة فعالة للتخلص من الشوائب وبقايا الجلد الميت والزيوت العالقة بفروة الرأس، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية بوقت سريع، ونفرك بها فروة الرأس لعدة دقائق من أجل الحصول على أفضل النتائج.الملح والفطر الهندي
نقوم بخلط القليل من الملح مع الكفير والقليل من الحليب على أن تكون بكميات متساوية، نقوم بتطبيق المزيج على الشعر من الجذور وفروة الرأس، وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يغسل بالشامبو.
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