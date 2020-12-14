طريقة عمل الأرز بالجمبري مثل المطاعم في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الأرز بالجمبري , يعد من أشهى المأكولات التي يحبها ويفضلها الكثير ويتناولون بالمحلات ويريدون معرفة طريقة إعداده بالمنزل ولذلك سيدتي نقدم لكي اليوم بالسطور التالية كيفية إعداد وصفة ارز بالجمبري في المنزل مثل المطاعم فقط عليكي متابعة السطور الآتية معي بالتفصيل.

طريقة عمل الأرز بالجمبري

لعمل وصفة الجمبري مع الأرز لابد من توافر مجموعة من المقادير، والتي تتمثل في الآتي ذكره:-

1 كيلو من الجمبري.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

3 حبات بصل مقطع لقطع صغيرة.

2 فص ثوم مقشر ومهروس.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

¼ ملعقة من البابريكا والبهارات.

3 لتر ماء من مرق السمك.

½ ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة من الزعفران.

⅓ كوب من الفطر

2 بصلة صغيرة مقطعة لقطع صغيرة.

أربع ملاعق زبدة او زيت.

½ كيلو أرز مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة.

½ كوب من البازيلاء الخضراء.

كوب ونصف ماء من مرق الجمبري.

ملح حسب الرغبة.

مقادير الأرز

2 كوب من مرقة اللحمة.

ملح حسب الرغبة.

سبعة جرام من الجلوكوز.

1 كوب كبير عصير العنب.

نحضر اناء ونضعه على النار ونضيف إليه الزبدة وبعد أن تسخن نضيف البصل المقطع ونستمر في التقليب وبعد ان يصير لونه أصفر نضيف إليه قشر الجمبري ويقلب لمدة عشر دقيقة ثم نضيف الثوم ويتم التقليب المستمر.

وبعد ذلك نضيف الصلصة وباقي المكونات مثل الملح ومرق السمك والفطر والفلفل والزعفران وباقي المكونات وبعد نصف ساعة يتم تصفية المرقة من خلال مصفاة.

مقادير صلصة الجمبريخطوات تحضير المرقةطريقة تحضير الصلصة

نحضر اناء ونضعه على النار ونضيف إليه الزبدة والبصل ويتم التحريك حتي يصير لون البصل أحمر بعد ذلك نضيف الأرز والبازيلاء ونضيف التوابل مثل الملح والفلفل ونضيف المرقة ويترك حتى ينضج الأرز على النار.

خطوات تحضير الجمبري

لإعداد أسهل طريقة عمل الجمبري مع الأرز إتبعي الآتي من خطوات:-