طريقة عمل البطاطس المقرمشة , تبحث السيدات عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة لكي يقومون بعملها بالمنزل ولكن يحاولون ولكن لا تكون مثلما تباع ولذلك سيدتي لا تقلقي من اليوم فنحن نقدم لكي بالسطور التالية طريقة عمل البطاطس المقرمشة خطوة بخطوة فعليك أن تتابعي معي السطور الآتية :- طريقة عمل البطاطس المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقرمشة المقادير 1 كيلو بطاطس.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب خل أبيض. طريقة التحضير أولا يمكنك إحضار القشارة لتقشير البطاطس وبعد ذلك يمكنك غسلها جيدا وبعد الغسل تقطع أصابع متساوية.

احضري إناء وضعي به كمية من الماء وكوب الخل ويتم وضع البطاطس به لمدة نصف ساعة.

بعد إتمام المدة محددة يتم تصفية البطاطس من الخل من خلال مصفاة ويتم وضع الزيت فى اناء على النار.

وبعد أن يسخن الزيت نضع به حبات البطاطس ونتركها لكي تأخذ اللون الذهبي الجميل والتي يفضلها الكثير.

والآن قومي بتقديم البطاطس المقرمشة لاسرتك وبالف هنا. طريقة التحضير طريقة أخرى لعمل البطاطس المقرمشة طريقة أخرى لعمل البطاطس المقرمشة المقادير كيلو من البطاطس.

2 بيضة .

1 ملعقة حليب سائل.

½ كوب خل أبيض .

زيت للقلي.

ملح. طريقة التحضير يمكنك تقشير البطاطس وغسلها بالماء وتقطيعها لاصابع طويلة وتكون سميكة الحجم.

بعد تقطيع الأصابع ضعيها بالماء والخل وضعيهم على النار واتركيهم لمدة ربع ساعة .

وبعد هذه المدة يتم تصفية البطاطس من الماء وبعد ذلك يتم وضع إناء على النار ونضع به زيت ونتركه حتى يسخن.

أحضري إناء آخر به البيض المخفوق واناء به الدقيق، و اغمسي أصابع البطاطس بالبيض وبعد ذلك بالدقيق ويغمس أيضا بالحليب وتوضع بالزيت ويتم تكرار الخطوة.

وعندما تأخذ البطاطس اللون الدهبي اخرجيها من الزيت وتقدم بألف هنا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت بخطوات سهلة وطعم ألذ من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.