كريم روعه طبيعي منزلي للتخلص من حبوب الوجه وأثار حب الشباب نهائيا

من أكثر المشاكل تداول بين فئة كبيرة من الفتيات وبالأخص في سن المراهقة هي مشكلة حب الشباب حيث أنها تساعد في ظهور الوجه بإطلالة سيئة، وعند القيام بمعالجته والتخلص منها يترك ورائه آثر على البشرة، ولا يجدون له حل في التخلص منه، فنحن هنا اليوم لدينا مكونات طبيعية فعالة تساعد في القضاء على أثار الحبوب نهائياً، فتعالي معنا لتتعرفي عليه بنفسك في المنزل.

تناول حبوب منع الحمل، وبالأخص التي يوجد بها هرمون البروجستيرون.

التعرض للإجهاد والتوتر وما يزيد من تعب وإرهاق البشرة يعجل بظهور الشباب.

القيام باستخدام منتجات أو مستحضرات تجميل من النوع الرديء.

تعرفي معنا على أهم الخلطات الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة نهائياً والحصول على بشرة صافية:

نقوم بمزج كمية كافية من ماء الورد والطين الأخضر حتى أن نحصل على عجينة يسهل تطبيقها على البشرة وتترك حتى أن تجف، ومن ثم نقوم بشطف الوجه بالماء.

نقوم بمزج ملعقة من مسحوق جوزة الطيب مع ملعقة من القرفة، وأخرى من العسل وتخلط المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم تغسل جيداً بالماء.

نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ماء الورد ويطبق المزيج على الحبوب والندوب ويترك حتى يجف ونقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الوصفة من أجل الحصول على أفضل النتائج.