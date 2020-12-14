ايه هو ستايل المودرن كلاسيك في الديكور وازاي تنفذيه

الديكور واثاث البيت زي ما كلنا عارفين انه ليه اكتر من ستايل ما بين الكلاسيك والمودرن ، وكل واحد بيختار حسب ذوقه ، لكن دلوقتي في ستايل المودرن كلاسيك او الكلاسيكي الحديث واللي باين من اسمه انه بيجمع ما بين النوعين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف مع بعض ايه هو ستايل المودرن كلاسيك وازاي تنفذيه.

ايه هو ستايل المودرن كلاسيك:

تصميم البيت على الطريقة الكلاسيكية نشأ في الاساس من الثقافة الاوروبية ، زي الفيكتوري والارت ديكو ، وكمان الاغريق واليونانين هما يعتبروا الالهام الاساسي للستايل ده.

ودلوقتي لما تم المزج ما بين التصميم الكلاسيكي والتصميم الحديث ، كانت النتيجة هو التصميم المودرن كلاسيك الاوروبي او الستايل الكلاسيكي الحديث.

الالوان والخامات في ستايل المودرن كلاسيك:

الاثاث في الستايل ده هو المزج ما بين الكلاسيك والحديث ، مع لمسة من الستايل البسيط ومزيج من الستايل الحديث مع الستايل البسيط.

الاثاث مش بيكون مودرن اوي ولكن في نفس الوقت موضة ومناسب ، وبيكون بسيط بنقوش اقل عليه ، الالوان الاساسية في الستايل ده هي البني, البيج, الاسود, البني الشوكولاتة, الرمادي, الفضي, الابيض, ودرجات الازرق المايلة على رمادي.

وعشان تعملي ستايل المودرن كلاسيك ، اللون هو المكون الرئيسي في الموضوع.

تغيير بسيط:

ممكن تخلي الستايل ده جذاب اكتر ، من خلال تزيين المساحات باكسسوارات بسيطة من غير مبالغة.

ممكن مثلا تختاري اكسسوارات زي زهرية فيها وردة واحدة, لوحة كبيرة على الحيطة, بعض المخدات عليها رسوم ونقوش هندسية.

بالنسبة للشبابيك ممكن تخليها من غير ستاير عشان تسمحي بدخول الشمس ، ومع ذلك لو انتي مش حابه ضوء كتير ، ممكن تحطي ستارة بسيطة على الشبابيك.

ازاي تعملي غرفة معيشة مودرن كلاسيك؟

اللون ، زي ما قولنا قبل كده ، اللون ليه اهمية كبيرة في اجواء ديكور البيت ، وتركيبة الالوان اللي عكس بعض بشكل كبير او متباينة بتدي لوك راقي وانيق ودراماتيكي.

ممكن تعملي مزج ما بين لون الاثاث, المساحة, والديكور عشان تخلقي ستايل كلاسيكي حديث مثالي.

خلي الموضوع بسيط بقدر الامكان ، واعتمدي على بالتة الالوان الرئيسية للستايل ده وهي زي ما قولنا الرمادي, الفضي, الابيض, الاسود, البني الشوكولاتة الغامق, ودرجات الازرق المايل للرمادي.

الاكسسوارات:

الخطوط البسيطة, الاكسسوارات, وقطع الديكور, هي اقوى مظهر للمكان ، ممكن تعتمدي على زهرية جواها وردة واحدة على الترابيزة.

ولو انتي بتحبي الاشكال والنقوش الهندسية ممكن تستخدمي قطع عليها نقوش هندسية زي المخدات مثلا.

الاثاث:

الاثاث بالستايل الكلاسيكي الحديث بيتميز بتصميم خاص عشان ينقل جوهر او روح الستايل ده.

من اول اختيار الخامات لحد الالوان ، كل التفاصيل مهمة عشان تخلقي في النهاية ستايل مودرن كلاسيك مثالي.

والنهاردة ده يعتبر اكتر من مجرد ستايل تريندي او موضة ولكن هو اختيار الاجواء المريحة اللي تعيشي فيها.

الارضيات:

مع التصميم ده الارضيات بتكون محايدة ، بيتم فيه استخدام سجاد بألوان ناعمة او الارضيات الخشب بألوانها الدافية بشكل عام ، ولان الارضيات محايدة ، فنسيج السجاد مهم ،اعتمدي على السجاد البربر, جلود الحيوانات, والسجاد السيزال ، من الحاجات الشائعة جدا في الستايل ده.

تعالوا نشوف مع بعض افكار مختلفة للستايل الكلاسيكي الحديث:

البوم كامل تعرفي منه طريقة تنسيق الألوان في الديكور