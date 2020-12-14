خلطة معجزة في تطويل وتكثيف الشعر بشكل غير طبيعي في أسبوع واحد

خلطة معجزة في تطويل وتكثيف الشعر بشكل غير طبيعي تحصلين معها على نتيجة رائعة في أسبوع واحد، اليوم نقدم لكِ عزيزتي روتين يومي بسيط للغاية يمكنك بعد تطبيقه بشكل صحيح أن تحصلين على زيادة كبيرة في طول وكثافة شعرك، وبما أن الأجواء المحيطة بالشعر عادة ما تصيبه بالتلف والتقصف مع عدم العناية المستمرة بالشعر، إذن يمكنك استعمال تلك الطريقة أيضا في الحفاظ على شعرك أيضا من التلف والتقصف، بالاضافة إلى أنها أيضا تقلل من تساقط الشعر وتعمل على تكثيف الشعر الخفيف.

تطويل وتكثيف الشعر بأقصى سرعة

الطريقة التي سنقدمها لكِ اليوم سيدتي مقسمة على ثلاثة أجزاء، وهنا أدعوك للتركيز جيداً في طريقة ومواعيد الاستعمال للحصول على شعر كثيف وطويل بأقصى سرعة، حيث تنقسم طريقتنا إلى ثلاثة خلطات بسيطة لا تحتوي على بيض أو زيوت أو أي مواد ذو رائحة كريهة، بل على العكس تتكون كل الخلطات من أعشاب طبيعية 100%.

خلطة أوراق الزيتون لتكثيف الشعر وتطويله

هذه الخلطة مجربة ومنتشرة في بلاد أسيا وتعتمد على أوراق الزيتون فقط في تكثيف الشعر الخفيف وعلاج التساقط، كما تعمل على تحفيز وتسريع نمو الشعر، ولتحضير الخلطة يتم غسل أوراق الزيتون من أي شوائب ثم يتم غليه في الماء لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يتم تصفية الخليط للحصول على مصفى أوراق الزيتون، يتم الاحتفاظ بالسائل في زجاجة بخاخ واستعماله يومياُ في الصباح على مناطق الشعر الخفيف.

زيادة كثافة الشعر وعلاج التساقط باستخدام الزعتر

بنفس الطريقة سوف نقوم بتحضير السائل الثاني في طريقتنا المضمونة في تطويل وتكثيف الشعر، ولكن هذه المرة ثم نقوم بغلي الزعتر في كوب من الماء وتركه ليبرد، ومن ثم تصفية السائل وتعبئته في زجاجة بخاخ أخرى والاحتفاظ به في الثلاجة للاستعمال يوميا في المساء، حيث يتم تطبيقه أيضا على مناطق الفراغات في فروة الرأس، وعلى الشعر بالكامل في حالة الرغبة في تطويل وتكثيف الشعر كاملاً.

منع تساقط الشعر وزيادة كثافته

الجزء الثالث من طريقتنا اليوم هام للغاية ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير، وهو عبارة عن إضافة بعض العناصر للشامبو قبل استعماله، ويتكرر ذلك مرتين في الأسبوع في موعد استعمالك المعتاد للشامبو، تلك العناصر هي عبارة عن مسحوق أعشاب الكركديه والحبهان وورق اللورا، قومي بإضافتها بعد طحنها جيداً إلى كمية الشامبو التي سوف تستخدمينها في غسيل شعرك حسب كثافته، ومع استمرارك في الاستعمال سوف تتخلصين تماما مشكلة تساقط الشعر.