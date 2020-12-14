كيف يؤثر كورونا على قلوب الشباب المتعافين منه

تحدثت دراسات طبية سابقة عن مجموعة من الأعراض و الآثار التي يتركها فيروس كورونا على صحة المتعافين منه، إلا أنه وفي دراسة جديدة تحوي معلومة خطيرة، تم الكشف أن فيروس كورونا يضر بقلوب المتعافين خاصة ممن هم في مرحلة الشباب، فكيف ذلك؟

كورونا وقلوب الشباب:

حذر خبراء الصحة الهندية من أعراض قلبية يمكن أن تسبب سكتة قلبية ونوبة قلبية في نهاية المطاف بين الشباب بعد الشفاء من فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع thehealthsite

ووفقًا للأطباء الهنود، تشهد المستشفيات ارتفاعًا في عدد الشباب الذين يبلغون عن مشاكل في القلب بعد شفائهم من العدوى، وأكثرها شيوعًا هو خفقان القلب وفي حالات قليلة تصل إلى حد السكتة القلبية أو حتى النوبة القلبية.

مضاعفات كورونا:

قال سانديب ميشرا، أستاذ أمراض القلب في معهد كل الهند للعلوم الطبية: "جميع أنواع الأشخاص، بما في ذلك الشباب، يعودون إلى المستشفى بأعراض قلبية بعد كورونا، ويزيد الفيروس من عملية الالتهاب حتى لو تحول مريض الفيروس إلى حالة سلبية ، يستمر الالتهاب في الحدوث".

وأضاف أن هذا يؤدي إلى ضعف عضلات القلب ويمكن أن يعاني المرضى من قصور في القلب. كما أنه يزيد من التهاب الأوعية الدموية ويزيد من تكون الجلطة، ويعاني واحد من كل 10 أشخاص من أعراض مختلفة، بما في ذلك مشاكل في القلب.

في سياق أخرى اتفق أبارنا جاسوال ، المدير الإضافي لقسم أمراض القلب في معهد فورتيس إسكورتس للقلب بالهند، مع هذه الآراء وقال إن 5-10% من مرضى كورونا المتعافين ، بما في ذلك الشباب ، يعودون إلى المستشفى وهم يعانون من خفقان القلب ، والذي لا ينبغي تجاهله. "لقد رأينا أيضًا العديد من الحالات التي يكون معدل ضربات القلب فيها أبطأ، بالإضافة إلى أن البعض يعاني من قصور في القلب" اضاف جاسوال.