نصائح لتجهيز المنزل واستقبال موسم الاحتفالات بصحة وسلامة

يحل علينا موسم الاحتفالات هذا العام في ظل تحديات صحية يعيشها العالم اليوم جراء استمرار جائحة كوفيد-19 واجراءات الاغلاق والتباعد الاجتماعي التي فرضها الفيروس علينا.

وفي حين يتوق الناس للاحتفال بهذا الموسم مع العائلة والأصحاب، لا بد من الاخذ بالاعتبار ضرورة اتباع تدابير وقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، وقضائهم أوقاتاً تملؤها السعادة والراحة والمودة.

ومع اقتراب نهاية العام الحالي والتحضير لاحتفالات نهاية السنة، نقدم لكم اليوم 5 نصائح مهمة مقدمة من "زوفلورا"، المطهر المفضل في المملكة المتحدة والذي تم إطلاقه مؤخراً في دولة الإمارات، تضمن لكم تجهيز منازلكم لاستقبال موسم الاحتفالات وسط أجواءٍ نظيفة وآمنة تعبق برائحة زكيّة.

5 نصائح لتجهيز المنزل لاحتفالات نهاية السنة

لضمان احتفال بانتهاء العام الحالي، سعيد وصحي وخالي من الامراض والمشاكل الصحية، اليك النصائح التالية:

تعطير المنزل:

إذ تعطي رائحة المنزل العطرة انطباعاً جذاباً. لهذا ننصحكم برش المطهر على ممسحة الأرجل أمام باب المنزل لاستقبال أفراد أسرتكم وضيوفكم بطريقة مميزة ورائحة عطرة.

كما يمكنكم تحضير معطّركم الخاص بموسم الاحتفالات بأنفسكم من خلال غرز أعواد القرنفل بحبة برتقال ووضعها في إناء، ليعبق منزلكم بعطر الأعياد.

تعقيم المنزل:

يحلو لقاء الأحبة والأصدقاء في عطلة موسم الاحتفالات. إلا أن الأمر لا يخلو من بعض التحديات الخاصة بالنظافة، إذ تنتقل الجراثيم بكل بساطة من اليدين المتسخة والملابس والأسطح الملوثة إلى أماكن الجلوس وتناول الطعام، والتي ينبغي تنظيفها باستمرار.

ويساعد استخدام المطهرات بعد مزجها بالماء وحفظها في عبوة بخاخ، لاستخدامها في تعقيم مقابض الأبواب والطاولات وأجهزة التحكم بالتلفزيون والرفوف وغيرها.

تنظيف أرضية المنزل:

تتعرض الأرضيات للاتساخ بكثرة، خاصة مع دخول البيت دون خلع الأحذية وتجوال الحيوانات الأليفة وتساقط فتات الطعام.

ولتنظيف الأرضيات وتعقيمها، يمكنكم مزج مقدار غطاء واحد من مطهر زوفلورا يقضي على الفيروسات والبكتيريا مع 400 مل ماء في وعاء، وتنظيف الأرضية بالممسحة.

تعقيم الألعاب والهدايا:

قد تكون سعادة الأحبة واضحة عند تقديم هدية لهم، إلا أنه ينبغي علينا التأكد من نظافة وتعقيم هذه الهدايا قبل تقديمها.

لهذا السبب، تنصح زوفلورا برشّ الهدية بالبخاخ المعقم قبل تغليفها وإهدائها لمن تحبون. ويجب أيضاً تنظيف الألعاب بمطهر جيد بشكلٍ متواصل.

وللعلم، يوجد فرق كبير بين التنظيف والتعقيم؛ إذ أن مسح الألعاب سيزيل الأوساخ فقط، أما تعقيمها فيقضي على الجراثيم والفيروسات.

توخي الحيطة أثناء إعداد المأكولات:

ينبغي التأكد من تعقيم جميع الأسطح التي يمكن استخدامها أثناء الطهي مثل سطح المنضدة ومقابض الأبواب ومعدات المطبخ وصنابير الماء.

كما يتوجب عليكم التخلص من بقايا الطعام القديمة في البراد، والتي تشكّل مصدراً للرائحة الكريهة، ومسح الرفوف جيداً.

ولا تهملوا حوض غسيل الأطباق أيضاً، إذ يمكنكم تنظيفه بمزج القليل من المياه الدافئة مع مقدار غطاء واحد من عبوة المطهر، ومسح كامل الحوض بالمعقم ثم شطفه بالماء للتخلص من كل الجراثيم والأوساخ.

ولتعطير المطبخ برائحة مميزة، ما عليكم سوى مزج مقدار غطاءين من عبوة المطهر بالماء في حوض غسيل الصحون ونقع فوط تجفيف الصحون داخل المحلول طيلة المساء، لتتمتعوا طيلة اليوم بعطر رائع يملأ عبيره المطبخ.