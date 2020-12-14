الدكتور حسن حداد لـ"دوت الخليج":  هذا الوقت المناسب لتنظيف الأسنان يوميا

كثيرة دوت الخليج العادات والأمور الصحية التي نحرض على أدائها دوما لأهميتها على الصحة، إلا أننا نكتشف أن طريقة تطبيقها تحولها من أمر إيجابي إلي سلبي، بل أنها يمكن أن تضرنا لا تفيدنا، ومن ذلك تفريش الأسنان.

فالشائع أن ننظف الأسنان بالفرشاة بعد الوجبات مباشرة، وهذا ما حذر منه أخصائي طب الأسنان في عيادات المهيدب الدكتور حسن حداد، وأوضح التالي:

الوقت المناسب لتنظيف الأسنان اليومي:

تفريش الاسنان أمر ضروري للحفاظ على صحة وسلامة الأسنان، إلا أن له أوقات معينة وطرق محددة لتحقيق الهدف منه، وهي كالتالي:

عند الاستيقاظ من النوم من المهم تفريش الأسنان للتخلص من الترسبات على الأسنان التي تكونت خلال الليل.

ينصح بتنظيف الأسنان بعد تناول الوجبات بنصف ساعة إلى ساعة، وليس قبل ذلك، تفاديا لإلحاق الضرر بالأسنان التي تكون لينة بسبب الأطعمة و المشروبات، ولمنع وصول الأحماض و الألوان إلى داخل السن بسبب لفرشاة التي تؤثر على مينا الأسنان.

تنظيف الأسنان قبل النوم يجب أن يكون قبل ساعتين إلى ثلاث من النوم، وذلك لأن كثير من أنواع معجون الأسنان تسبب جفاف الفم، مما يمكن أن يؤثر على صحة الفم، وحتى جودة النوم بسبب العطش.

تفريش الأسنان يجب أن لا يزيد عن ثلاث مرات يوميًا مع الحرص على شرب الماء أو مضغ العلكة الخالية من السكر قبل التفريش.

تنظيف الأسنان بالخيط يكون مرة واحدة يوميًا، ويجب اختيار نوعية طبية من خيوط الأسنان وإتباع الطريقة الصحيحة تجنبا لتضرر الأسنان.

غسول الفم يمكن أن يحل مكان تفريش الأسنان بشكل مؤقت، وهو يساهم في التخلص من رائحة الفم خاصة بعد الوجبات الدسمة أو لدى المدخنين.

وأخيرًا و الأهم يجب زيارة طبيب الأسنان مرتين سنويا لفحص الفم كاملا وعلاج أي تسوس مبكر في الأسنان حفاظًا عليها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.