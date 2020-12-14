فوائد الهندباء للكبد وطريقة استخدامها، تتلخص في كون نبات الهندباء غني بعدد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الكبد، وتعد الهندباء أحد أنواع الأعشاب التي تستخدم في العلاجات الشعبية المنزلية منذ القدم.

فوائد الهندباء للكبد:

كشف المعهد الكوري للأبحاث الغذائية أنَ مستخلص نبات الهندباء يساهم في حماية الكبد من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، بالإضافة إلى:

تعزيز صحة الكبد وتحسين إفراز العصارة به.

الهندباء تقلل نمو أنواع معينة من السرطان، خاصة وسرطان الكبد.

الهندباء تعمل على حماية أنسجة الكبد من الإجهاد والمواد السامة.

الهندباء غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الكبد من السموم.

العناصر الغذائية في الهندباء تقلل من مستويات الدهون الزائدة في الكبد.

مضادات الأكسدة وفيتامين ج واللوتين في الهندباء تعزز وظائف الكبد.

مستخلص الهندباء يساعد على علاج نزيف الكبد.

الهندباء نبتة مدرة للبول تساهم في تخفيف الضغط على الكبد.

تساهم الهندباء في التقليل من الأمراض الالتهابية في الجسم بما فيها التهابات الكبد.

الهندباء بشكل عام ترفع مناعة الجسم.

تعد الهندباء من أفضل أنواع الأعشاب التي تقي من ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم و الذي يؤثر على صحة الكبد.

طريقة استخدام الهندباء في الاستشفاء:

تناول أوراق وجذور الهندباء الخضراء بعد غسله بالماء كنوع من أنواع الخضروات الورقية، حيث يمكن إضافتها للسلطات.

يمكن غلي أوراق الهندباء وشرب مستخلصها على الريق أو بين الوجبات.

يمكن سحق أوراق الهندباء المجففة وخلطها مع العسل وتناولها يوميًا كعلاج.

جذور الهندباء قديمًا كانت تجفف وتخلط مع البن لإعداد مشروب قهوة مفيدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.