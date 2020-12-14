تحذير وضع كائن الحلزون على وجه النساء

وضع كائن الحلزون على الوجه، تقوم بعض النساء بمحاولة جعل شكلهم وبشرتهم أكثر نضارة ولكن هذا الأمر يدفعهم إلى فعل بعض الأشياء الغريبة والتي أحيانًا يمكن أن تكون مؤذية ومن هذه الأشياء هو كائن الحلزون، وانتشر هذا الأمر لدرجة أنه أصبح وجوده أيضًا في مراكز التجميل، وقامت بعض النساء بأخذه في البيت، في هذا المقال سوف نتعرف على الآثار الضارة لهذا الأمر. تحذير أخصائي الجلدية من الحلزون قامت مدينة الملك سعود الطبية في المملكة العربية السعودية بإصدار إعلان شديد اللهجة للتحذير من وضع كائن الحلزون، حيث أن بعض النساء يضعون كائن الحلزون على وجوههم معتقدين أن هذا الكائن يقوم بإفراز مادة لها تأثير خارق وفعال على البشرة، وأنه يساعد في علاج المشكلات الجلدية بالبشرة، ولكن المدينة الطبية نفت ذلك.

قد أوضح أخصائي الجلدية وجراحة الجلد والليزر الدكتور عمرو عبدالجبار أن مادة كائن الحلزوني اللزجة التي تخرج منه قد تسبب في حدوث التهابات كثير و تصيب البشرة بحساسية للبشرة، لا يوجد أي حقائق علمية على أن الكائن الحلزونى يقوم بإفراز مادة الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

ينصح بعدم استخدام كائن الحلزون على البشرة لما له من أخطار كبيرة على البشرة وما يجلبه من بكتيريا ضارة بالجسم، وخاصةً لأنه يؤخذ من بيئة ضارة مثل التربة. تحذير أخصائي الجلدية من الحلزون بديل استخدام كائن الحلزون أشار أخصائي الجلدية وجراحة الجلد والليزر الدكتور عمرو عبد الجبار أن هناك بعض البيوت وصالونات التجميل التي تواكب الصيحات عن طريق الترويج لاستخدام كائن الحلزون وأنه غير مفيد بالمرة وأن كل هذا الصيت مجرد إدعاءات وأنه خطير جدًا على البشرة وأنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث ضرر بالبشرة وأيضًا نقل العدوى من زبون إلى آخر.

ختم الدكتور عمرو عبد الجبار حدثه قائلًا أنه يوجد عدة مكونات طبيعية ومكونات طبية للتعامل مع جميع مشكلات البشرة والتي يمكن علاجها بمنتهى السهولة، والأفضل اللجوء إلى أخصائي الجلدية عند حدوث مشكلات في البشرة، وأكد مرة أخرى أنه لا يوجد أي مرجعية علمية أو أي دلائل طبية وراء التأكد أن هناك فوائد لكائن الحلزون. بديل استخدام كائن الحلزون

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