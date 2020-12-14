ارتداء أقنعة النوم في الليل وكيق يمنحك نوم هادئ خالي من المشاكل

الجميع يحلم بنوم هادئ عميق خالي من الكوابيس ويسعون بشتى الطرق للحصول على هذا النوم ما لا تعرفه أن ارتداء أقنعة النوم خلال الليل هي من أفضل الطرق التي ستمكنك من الحصول على هذا النوم الذي تتمناه دوماً بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الأخرى ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا تلك الفوائد.

النوم بشكل أعمق:

ارتداء أقنعة النوم فوائد غطاء العينين أثناء النوم:

أثناء الليل وفي الظلام يقوم المج بإفراز هرمون الميلاتونين وهو الهرمون المنظم للساعة البيولوجية في العقل ويساعدك على النوم بشكل أعمق وأفضل بدون تقطع ،لذلك كلما زاد الظلام حولك كما قام المخ بإفراز المزيد من هذا الهرمون المهدئ.

هذا يعني أن بارتدائك للقناع أثناء الليل يجعل الظلام حولك أكثر وبذلك يستقبل المخ إشارة من العين ويبدأ بإفراز هذا الهرمون مما سيساعدك على النوم بشكل أفضل.

الدخول في النوم بسرعة:

يمر المخ بعدة مراحل حتى يصل إلى مرحلة النوم العميق وعلى حسب سبة الميلاتونين المفرزة يكون الوصول إلى مرحلة النوم أسرع وذلك يحدث عند ارتدائك لقناع الوجه أثناء نومك، بالإضافة إلى ذلك هذه الأقنعة مصنوعة من الحرير ومواد رقيقة تساعدك عى النوم براحة.

تحتوي هذه الأقنعة على مواد طبيعة وعشبية مثل الفحم تعمل على تخفيف انتفاخات العينين وتمنع تكون الهالات السوداء أو جفاف العينين.

يحمي هذا القناع بشرتك الحساسة من ألياف الوسادة التي قد تكون قاسية بعض الشي على منطقة الوجه والعينين.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي فستعاني من حساسية للضوء والشمس لذلك يمكنك ارتداء تلك الأقنعة أثناء النوم لتحميك من أي ضوء محيط بك يسبب لك الألم.

يمكنك وضع تلك الأقنعة في الثلاجة ثم ارتدائها باردة للتخفيف من حدة الصداع.

توفر لك أقنعة النوم الظلام الدمس مما يمنحك نوم هادئ وهو الخطوة الأولى والأهم لعلاج الاكتئاب.

عندما تمنحك أقنعة العينين النوم العميق يزيد ذلك من إفراز هرمون السعادة أو السرتونين في الجسم مما يحسن من حالتك المزاجية ويعطيك الشعور بالراحة والهدوء.

فوائد أخرى للجسم عند ارتداء أقنعة النوم: