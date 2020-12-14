أنواع ممتازة من الجبن تطيل عمر الإنسان

هناك أنواع جديدة من الجبنة تطيل عمر الإنسان وتمنع إصابته بالأمراض نتيجة احتوائها على عناصر ضرورية لكل من البشرة والجسم أهمها عنصر الكالسيوم والموجود في الجبن مثل الجبن البارميزان، الجبنة الشيدر وبعض أنواع الجبن الأخرى والتي تمنح الجسم مجموعة من الفوائد الصحية، لذلك تعرف على ما تمنحه هذه الأنواع من الفوائد للجسم.

أنواع من الجبنة تطيل عمر الانسان

في دراسة أجراها العلماء في جامعة تكساس الأمريكية أكدت أن الجبن المسن مثل الشيدر، البري، الباراميزان يعمل على إطالة عمر البشرة ويمنع الإصابة بمرض سرطان الكبد، هذا لأن الجبن يحتوي على مركب سبيرميدين الذي يعمل على إيقاف نمو خلايا الكبد التالفة ويمنحها من التحول للنسيج الندبي، وبعد الحصول على هذه النتائج أجرى العلماء استطلاع رأي من سكان إيطاليا شارك فيها حوالي 800 شخص واتضح منه أن محبي أجبان جروفر وبادانو وغيرها من أنواع الجبن الممتازة المسنة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وينخفض لديهم خطر الإصابة بالفشل القلبي بنسبة 40%، بعدها قام العلماء بجعل الفئران المخبرية تتقيد بنظام معين للغذاء يحتوي على سبرميدين، واتضح أن عمرها المتوسط تزايد بنسبة 25% وهذا لا يعني أن الظاهرة ذاتها يمكن أن تحدث مع البشر لكن من الواضح أن الأجبان بمختلف أنواعها لا تسبب أي أضرار للإنسان، وبعضها يعتبر مفيد لصحته وتعمل على إطالة عمره.

فوائد تناول الأجبان المسنة

الأجبان بمختلف أنواعها لها الكثير من الفوائد الصحية نظراً لمحتواها من الكالسيوم وبروتين وعناصر أخرى، فهي تعمل على: