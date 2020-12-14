طريقة عمل منين بالعجوة بسهولة وبساطة في المنزل بأقل تكلفة

منين بالعجوة يعتبر نوع من أنواع الحلويات الشعبية التي يحبها الصغار والكبار، ويعود أصل المنين بالعجوة الى المطبخ المصري، ويتم تقديم منين بالعجوة في المناسبات والاعياد والافراح، ويمكن إعداده بطرق كثيرة منها من الحشوات منها بالتمر ،والشوكولاتة، والمكسرات وغيرها من الحشوات، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير منين بالعجوة اللذيذ. مكونات عمل المنين بالعجوة مكونات عمل المنين بالعجوة سوف نتعرف على مكونات منين بالعجوة كالتالي:- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السمنة أو الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الماء للعجن (على حسب اللزوم).

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من السكر

نصف كوب من الماء الدافئ للخميرة. مكونات حشوة المنين مكونات حشوة المنين يحتوي منين العجوة على بعض مكونات الحشوة وهي كالاتي:- نصف كيلو من التمر المنزوع منه النواة، ومطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص. طريقة تحضير عجينة المنين سوف نتعرف على طريقة تحضير العجينة كالتالي:- تحضير إناء ونضع به الدقيق الأبيض، والملح، ومزيج الخميرة( هو ملعقة السكر ونصف كوب الماء الدافئ)، والزبدة، والماء، وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيداً، حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نغطي العجينة نترك جانباً لمدة ساعة أو أكثر، حتى ترتاح وتختمر. طريقة تحضير الحشوة طريقة تحضير الحشوة سوف نتعرف على طريقة حشوة المنين بالعجوة كالتالي:- تحضير إناء ونضع به التمر المطحون، والقرفة، والسمسم، والزبدة، وقومي بعجن هذه المكونات جيداً. قومي بفرد العجينة على سطح مستوي أو على رخامة المطبخ، وقطعيها على شكل مستطيلات طويلة ومتوسطة الحجم. قومي بحشو كل المستطيلات من العجينة بالحشوة، ونضعها في صينية بها ورق الزبدة. نغطي الصينية، ونتركها لمدة ساعتين ونصف، حتى ترتاح. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تستوي، وتاخذ اللون الذهبي.

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