حضري كيكة البرتقال الهشة بكل سهولة وب 2 بيضة فقط

طريقة كيكة البرتقال الهشة، كيكة البرتقال تعد من أجمل أنواع الكيكة بالمطابخ العربية، لأنها تتميز بهشاشة لا مثيل لها، ومذاق رائع ورائحة قوية، تجذب إليها الصغار والكبار، فيمكن تناولها كوجبة إفطار أو كنوع من أنواع الحلويات، ولها الكثير من الفوائد الصحية، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المكونات 2 ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

¼ كوب كبير من زيت الذرة.

كوب ونصف صغير من عصير البرتقال طازج.

200 جرام من السكر.

بيضتان.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا البودر أو السائلة، حسب الرغبة.

ملعقة متوسطة من البيكنج باودر.

500 جرام من الدقيق. خطوات تحضير كيكة البرتقال الهشة خطوات تحضير كيكة البرتقال الهشة اخلطي مقدار عصير البرتقال مع بشر البرتقال جيدا في وعاء، ثم اتركي الخليط بالثلاجة لمدة 60 دقيقة. قومي بتصفية عصير البرتقال جيدا. قومي بنخل مقدار الدقيق بشكل جيد، حتى لا توجد به أي شوائب. امزجي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق المنخول جيدا. اخفقي البيض مع السكر جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه الفانيلا، وزيت الذرة، وعصير البرتقال، ثم اخفقيهم مرة اخرى. ضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. احضري قالب خاص بالكيك، ثم ادهنيه بقليل من الزبدة. اسكبي الخليط بالقالب، ثم ضعيه بالفرن على نار منخفضة، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك. قومي بتقطيع كيك البرتقال الهش قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون بيض طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون بيض المكونات ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من عصير البرتقال.

ربع كوب كبير من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب كبير من الدقيق المنخول.

2 ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

كوب كبير من السكر الناعم الأبيض.

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