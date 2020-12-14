طريقة صنع صابونة الكركم لتنعيم وتبيض البشرة في المنزل بسهولة

يعتبر الكركم أو الزعفران هو نوع من أنواع التوابل والبهارات التي تستخدم في الأكل، ويجد هذه التوابل جنوب آسيا وخاضتاً في الهند، ويمكن استخدامه أيضاً في علاج العديد من الأمراض لأنه يحتوي على مادة الكركمين وهي مادة حيوية نشطة مضادة للالتهابات، ويمكن استخدام الكركم مكونٍ أساسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة مثل الكريمات، أو الصابون، صابونة الكركم فوائد كثير في علاج مشاكل البشرة ومشاكل الجلد، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات صابونة الكركم وطريقة صنعها في المنزل. مكونات صابونة الكركم مكونات صابونة الكركم سوف نتعرف على مكونات صابونة الكركم كالتالي:- 2 ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من الزيت العطري أو زيت برائحة الصابون.

نصف صابونة حليب الماعز أو( زبدة الشيا أو الجليسرين بدل الحليب).

قالب من السيليكون مستطيل الشكل.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

كحول الطبي. طريقة تحضير صابونة الكركم طريقة تحضير صابونة الكركم سوف نتعرف على خطوات صابونة الكركم خطوة بخطوة كالتالي:- تحضير إناء وتقطيع صابونة حليب الماعز إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية إذابتها، ثم وضعها في الفرن لمدة 15-30 ثانية حتى تذوب كاملة، مع التحريك من وقت لآخر. نضيف مسحوق الكركم إلى الصابون المذاب، ثم بعد ذلك نضيف الزيت العطري، حيث يمكن إضافة نوع واحد من الزيوت، أو مزج نوعان من الزيوت معاً، ولكن يجب أولاً التأكد من أنها لا تؤثر على البشرة. نضيف ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون حيث لإن الشوفان مفيد للبشرة، وخاصة البشرة التي تعاني من حب الشباب. نخلط المكونات معاً جيداً باستخدام الملعقة المطاطية حتي تحصلي على خليط متماسك، وموحد في اللون والملمس. نسكب الخليط في قالب السيليكون، مع رش الجزء العلوي بالكحول الطبي, لمنع تكون الفقاعات الهوائية. نغطي الجزء العلوي من القالب بواسطة غلاف بلاستيكي، وترك الصابون لتبرد لمدة من 12-24 ساعة، بعد ذلك يصبح الصابون جاهزاً. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل أحمر الشفاه بسهولة في المنزل وبدون تكلفة واقل الامكانيات

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