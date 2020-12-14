أسرار صبغ الشعر في البيت بلون اشقر ذهبي بدون حنة ولا أكسجين بمكون منزلي رهيب

أسرار صبغ الشعر في البيت من الأمور التي يحرص الكثير من السيدات على القيام بها هي تغيير لون الشعر من حين لآخر، ونحن نعلم أن كثرة استخدام الصبغات الكيميائية يؤدي لتلف الشعر وتساقطه وزيادة تقصفه، وهذا يكون تأثير سلبي عليه ولن يظهر بشكل لائق بعد ذلك، فنحن هنا اليوم لنستعرض لكم مكونات طبيعية تعمل على تغيير لون الشعر دون أن يصاب بالتلف بل بالعكس يعمل على تقويته وكثافته.أسرار صبغ الشعر في البيت باللون الذهبي
تعرفي معنا على مكونات طبيعية تأتي بنفس الغرض في تلوين الشعر بشكل أمن:شاي البابونج
نقوم بنقع بعض أكياس شاي البابونج في كمية من الماء المغلي وتترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ومن ثم نقوم بتطبيق شاي البانونج ويترك عليه، مع تكرار الوصفة يومياً حتى أن تحصلين على اللون المرغوب به.الليمون
نقوم بخلط كوب من عصير الليمون مع ربع كوب من الماء الدافئ وربع كوب من البلسم، ومن ثم توضع في زجاجة بخاخ ويرش المزيج على الشعر، ونجلس بالشمس لمدة لا تقل عن ساعتين، مع الحرص على تكرار الوصفة على الشعر مرة من كل أسبوع من أجل الحصول على شعر أشقر.خل التفاح
نقوم بخلط كوب من خل التفاح مع نصف كوب من العسل، وملعقة من زيت جوز الهند، وتخلط كافة المكونات حتى أن تحصلين على قوام سلس، ونقوم بوضع المزيج على الشعر، ونقوم بلف الشعر بمنشفة ساخنة طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو مع الحرص على تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع.
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