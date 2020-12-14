الكيكة السحرية الهشه القطنية انجح واطعم كيكة ممكن تعمليها وداعا لفشل الكيكة

من الأشياء التي تحرص كل ربة منزل على أن تقوم بإعدادها في المنزل هي الكيكة الهشه بكافة أنواعها، ومكونتها سهلة وبسيطة للغاية ولا تحتاج للكثير من الوقت للقيام بها، ولكن هل تعلمين أن يوجد طريقة أسهل وأسرع من كل ذلك وهي ما يطلق عليها ربات البيوت وكل من جربها بالكيكة السحرية لأنها لا تحتاج لوقت كثير لإعدادها، ونحن اليوم وسوف نتعرف على طريقة عمل الكيكة السحرية بكل بساطة. طريقة عمل الكيكة السحرية مكونات وطريقة سريعة وسهلة للغاية في تحضير الكيكة السحرية بمكونات بسيطة من منزلك: ربع كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

كوبان من الحليب على أن يكون فاتر.

القليل من عصير الليمون.

نصف كوب من السكر.

ظرف فانيليا. طريقة التحضير: في وعاء عميق نقوم بفضل بياض البيض عن الصفار ونخفقه بشكل جيد بالمضرب اليدوي أو الكهربائي، ويضاف له عصير الليمون حتى يزداد حجمه ويصبح كريمي.

في إناء منفصل نقوم بمزج صفار البيض مع السكر والفانيليا والماء حتى أن نحصل على خليط رغوي ناعم، ويضاف له الزبدة المذابة ونستمر بالخلط حتى تتجانس المكونات معاً.

ومن ثم نقوم بإضافة الدقيق ومن ثم الحليب الفاتر ونستمر بالخفق، ونقوم بإضافة بياض البيض لمزيج صفار البيض ويقلب بملعقة برفق من الأسفل لأعلى حتى نحتفظ بالهواء، ونسكب المزيج في الصينة المجهزة وتوضع بالفرن حتى تمام النضج.

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