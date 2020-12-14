بدون خلطة بدون غسل طولي شعرك ضعفين للركب بنقاط فقط ضعيها علي شعرك كل للية والنتيجة رهيبة

مما لا شك فيه أن أفضل علاج لمشاكل الشعر المتنوعة هي الزيوت الطبيعية من أهم ما يستخدم في العناية الجيدة بالشعر، وفي التخلص من مشاكل الشعر المتعددة، منها الهيشان والتقصف وتقلل من تساقط الشعر وتكسره وتساعد في توفير التغذية الكاملة له، وتحفز سرعة نموه من جديد، فنحن اليوم سوف نتعرف على أهم الزيوت الطبيعية للإطالة الشعر وزيادة نموه وكثافته.أفضل الزيوت الطبيعية للشعر
تعرفي معنا على أهم الزيوت الطبيعية التي أثبتت قدرتها في إطالة الشعر وزيادة نمو الشعر وتغذيتة خلال فترة بسيطة وتعمل علي محاربة التساقط وانبات الفراغات من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر:زيت جوز الهند
نقوم بتدفئة القليل من زيت جوز الهند وندلك به فروة الرأس على أن يتغلل للجذور ويترك على الشعر دون الحاجة لتنظيفه بالشامبو فلا يوجد أي آثار جانبية لتركه على الشعر أو البشرة دون تنظيف.خلطة الزيوت
نقوم بمزج زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت اللوز وزيت الثوم وزيت الجرجير وزيت الخروع وزيت الصبار وتخلط بشكل جديد أو ندفئ كل نوع على حدى ويطبق بمفرده على الشعر ويترك دون غسيل.أهم النصائح لزيادة طول وكثافة الشعر
- الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام المنتجات الكيميائية للشعر، أو تصفيف الشعر، وتطبيق صبغات لتغير لون الشعر.
- عند القيام بتجفيف الشعر المبلل يكون ذلك برفق ويتم فك تشابك الشعر بأطراف الأصابع.
- الحرص على تطبيق حمامات الزيوت الدافئة بشكل متكرر على مدار الأسبوع لترطيب الشعر وتنشيط فروة الرأس.
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