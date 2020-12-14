طريقة عمل السينابون بطريقة محترفة سهلة وسريعة

طريقة عمل السينابون| يُفضل الكثير من الأشخاص كبيراً كان أم صغيراً تناول حلوى السينابون، ويُعَد من المخبوزات المشهورة التي يقدم على شرائها الأشخاص يومياً، وهى تَعود الى أصول سويسرية، ولكن ذاع صيتها واشتهرت بها المخابز الأمريكية التي اتخذت نفس الاسم أيضاً “سينابون” والتي تتكون من العجين والقرفة، وقد تم افتتاح العديد من محلات السينابون حول العالم ومن أهم الفروع التي تم إنشاؤها خارج الولايات المتحدة وكندا فرع سيتي ستارز بالقاهرة. طريقة عمل السينابون الأصلية: طريقة عمل السينابون الأصلية: مكونات عجينة السينابون: 4 أكواب من الدقيق.

1/2 كوب حليب دافئ.

1/2 كوب سكر.

1/4 كوب زبدة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر. مكونات الحشو: 1/2 كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفة.

1/4 كوب زبدة.

مكسرات حسب الرغبة ويستحب عين جمل. مقادير الصوص: 2 كوب سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1/2 كوب من الزبدة المخفوقة. طريقة عمل عجين السينابون: يمزج المكونات السائلة أولاً وهي الحليب والزبدة والبيض.

يتم إضافة الدقيق إلى الخليط تدريجياً.

نقوم بإذابة الخميرة مع السكر بالماء الدافئ وتضاف إلى الخليط.

قومي بالعجن جيداً ثم تغطيتها بمنشفة جافة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. طريقة إعداد السينابون: نقوم برش الطاولة التي سنقوم بالفرد عليها ببعض الدقيق.

نفرد العجين بشكل مستطيل بسمك 2 سم.

يخلط السكر والقرفة معا ويتم رشها على سطح العجين.

يتم لف العجين مع الحشو بشكل رول مستطيل مع الحفاظ علي تناسق الشكل.

نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

نقوم بدهن الصينية ونضع بها السينابون.

نترك العجين يختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

يتم تسخين الفرن مسبقاً قبل وضع الصينية.

يتم خبز السينابون على درجة حرارة متوسطة 160 درجة لمدة 35 دقيقة. طريقة عمل صوص السينابون: يتم خلط جميع المكونات معاً إلى أن يصبح قوامه كريمي.

يتم إضافة الصوص الى السينابون فور خروجه من الفرن.

يتم تزيينه بالمكسرات حسب الرغبة ويقدم ساخناً. مكونات الحشو:مقادير الصوص:طريقة عمل عجين السينابون:طريقة إعداد السينابون:طريقة عمل صوص السينابون:

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