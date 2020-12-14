طرق سحرية لعلاج تشقق الشفاه بأبسط المكونات للتمتع بشفاه وردية وناعمة، جمال المرأة هو التمتع بمظهر طبيعي دون وضع أي مكياج أو مستحضرات تجميل وذلك حتي تبدو في مظهر جمالي جذاب، ولكن مشكلة تشقق جفاف الشفاه تسبب إزعاج كبير وذلك لأن كل النساء ترغب في الحصول شفاه وردية وناعمة خالية من أي تشققات حتي تتمتع بكل مظاهر الأنوثة.

وصفات طبيعية للتخلص من تشقق الشفاه بمكونات بسيطة لتحصلي علي شفاه ناعمة

تشقق الشفاه من المشاكل التي تؤرق أغلب الفتيات والسيدات خاصة في فصل الشتاء، حيث تتعرض الشفاه للكثير من العوامل الخارجية مثل الطقس البارد والرياح أو التعرض لأشعة الشمس والجفاف وعدم ترطيبها، وذلك لأن بشرة الشفاه رقيقة جداً وخالية من الغدد الدهنية مما تكون عاجزة عن عن حمايتها من الإصابة بالجفاف، ولهذا سوف أقدم لكي طرق سحرية لعلاج تشقق الشفاه والتخلص من جفافها بأبسط المكونات للحصول علي شفاه وردية وناعمة.

طريقة العسل والفازلين لعلاج تشقق الشفاه

يعد العسل الأبيض من أكثر المكونات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من المرطبات، وذلك لأنه يحتوي علي خصائص مضادة للبكتيريا ويعد من أفضل العلاجات لتشقق الشفاه، أما الفازلين فهو أكثر علاج شائع للتخلص من جفاف الشفاه لمنحه الترطيب والنعومة اللازمة للشفاه ولذلك تصبح أفضل وصفة لتحصلي علي شفاه وردية بدون وضع أحمر شفاه بمكونين فقط.

ملعقة صغيرة من العسل.

1/2 ملعقة صغيرة من الفازلين.

قومي بوضع طبقة من العسل علي الشفاه ثم طبقة من الفازلين لمدة 15 دقيقة، وبعد مرور الوقت قومي بمسح الشفاه بقطعة نظيفة من القماش.

يتم تكرار هذه الطريقة لعلاج تشقق الشفاه كل يوم ولمدة أسبوع كامل للحصول علي شفاه ناعمة ورطبة.

مكونات طريقة علاج تشقق الشفاه وترطيبهاطريقة التطبيق علي الشفاه للتخلص من جفاف الشفاهطريقة شرائح الخيار لعلاج جفاف الشفايف

أثبت الخيار فاعلية كبيرة في ترطيب البشرة والتخلص من الهالات السوداء أسفل العين، ولكن أصبح من أفضل المرطبات لعلاج جفاف وتشقق الشفايف، ولهذا يعد مكون طبيعي للتمتع بشفايف وخدود وردية تظهر جمالك بدون مكياج.

مكونات طريقة علاج تشقق وجفاف الشفايف وكيفية تطبيقها

تتكون هذه الطريقة من بعض شرائح الخيار الطازجة لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الماء، ويتم تطبيقها علي الشفاه من خلال تدليك الشفاه بشرائح الخيار لمدة 10 دقائق، ثم تجفف الشفاه ويتم تكرارها مرتين في اليوم للحصول علي شفاه طرية ووردية.