كيكة الجيلي طعمها حكاية ومفيش أسهل من كدة طريقة

تعتبر كيكة الجيلي من أنواع الحلويات الجديدة واللذيذة، التي اصبحت تقدم في الكثير من الدول، ومحلات الحلويات الكبيرة، فهي يحبها الأطفال كثيراً لشكلها الشهي والمبهج، الذي يحبه الكثير، وتعتبر كيكة الجيلي من الوصفات المميزة، والسهلة، وتعتبر أيضاً من الحلويات التي طعمها رائع ومتميز، ومذاقها جذاب.

ويمكنك سيدتي صنع وتقديم كيكة الجيلي في المناسبات السعيدة، وأعياد الميلاد، ويمكن تقديمها للضيوف، فهي شهية ولذيذة، وتتميز بفوائد عديدة، وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، فهي تحتوي علي كمية كبيرة من البروتين، والصوديوم، والبوتاسيوم، وتحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، والسكريات، وهي بها نسبة ضئيلة جداً من السعرات الحرارية، فهي غنية بالعديد من الفوائد.

وكيكة الجيلي من الحلويات التي تقدم باردة، فهي من الحلويات التي يعشقها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، ويمكنك أن تصنعي حلوى كيكه الجيلي بنفسك في المنزل بكل سهوله وبساطة، فهي لا تحتاج إلى جهد كبير، ولا تستغرق وقت طويل، فكيكة الجيلي، وبدلاً من شراءها من محلات الحلواني بأغلى الأثمان.

تابعي الخطوات، وسوف تحصلين علي كيكة بالجيلي ناجحه، وشهية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي طريقه تحضير كيكه الجيلي في المنزل بمكونات سهله موجودة في كل بيت، وسوف تتعرفين على أسرار نجاح الكيك تابعي معنا، ونفذيها، وفرحي بيتك وأسرتك.

كوبان من الدقيق الابيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

2 عبوه من الجيلي بالفراولة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

نصف ملعقه صغيرة من الملح.

خمسة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من السكر الابيض الناعم.

ثمرتين من فاكهة الفراولة للتزين.

ثمرتان من فاكهة الموز للتزين.

احضري وعاء كبير، ثم قومي بنخل الدقيق مرتين جيداً لدخول به الهواء وهذا سر من أسرار نجاح الكيكة، ولإزالة من الشوائب والاوساخ الموجوده بالدقيق أيضاً، ثم قومي بنخل البيكنج باودر، وضعي الملح، ثم قومى بتقليب المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعضها البعض.

قومي سيدتي باحضار قالب لصنع الكيكه ثم ضعيه جانبا وقومي بدهن القالب بالقليل من الزبده ورشه بالقليل من الدقيق الابيض، ثم احضري الخلاط الكهربائي؛ لخفق المكونات، وضعي فيه كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم مع خمس حبات من البيض، ثم قومي بوضع ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من بشر البرتقال، وعليك بخفقهم جيداً حتى تحصلي على خليط هش وكريمي.

قومي سيدتي بسكب خليط البيض والسكر على الدقيق تدريجياً مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات، و تتداخل مع بعضها، ويصبح الخليط متماسك القوام، ويشبه العجينه اللينه والطرية.

مكونات كيكة الجيليطريقة تحضير كيكة الجيلي