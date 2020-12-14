تطويل وتكثيف الشعر بوصفة سحرية ومضمونة 100 % والنتيجة مذهلة، الشعر هو تاج المرأة وهام جداً بالنسبة إليها خاصة إذا كانت ترغب في شعر طويل وكثيف في أسرع وقت، ولكن هناك العديد من العوامل التي قد تمنع الحصول عليه مثل عدم الاهتمام بالشعر أو كثرة استخدام منتجات الشعر مثل الشامبو والكريمات بصفة مستمرة دون مراعاة نوع الشعر، وكل ذلك يتسبب في ضعف نمو الشعر مما يؤدي إلي عدم تطويل وتكثيف الشعر بصورة طبيعية.

وصفة طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر من مكونات مجربة وآمنة

تطويل وتكثيف الشعر هو أمر ضروري لكل الفتيات والسيدات حتي يمنحها مظهر جمالي جذاب، وتوجد العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تمنحك نتيجة فورية دون الحاجة إلي استخدام المواد الكيميائية الضارة علي الشعر، ولهذا سوف أقدم لكي في هذا المقال تطويل وتكثيف الشعر بوصفة سحرية ومضمونة 100% ونتائجها مذهلة.

وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون لتطويل وتكثيف الشعر

يعد الزنجبيل من المكونات التي تعمل علي تغذية وتقوية بصيلات الشعر كما يعالج القشرة ويطهر فروة الرأس، أما زيت الزيتون فيقوم بتنشيط الدورة الدموية في الشعر مما يحفز نمو الشعر وبالتالي يكثفه، لذلك تعتبر تلك الوصفة من أقوى وصفات تطويل وتكثيف الشعر كما تساعد على نمو الفراغات ومنح الشعر القوة والنعومة.

حبة زنجبيل طازجة.

1/2 كوب من زيت الزيتون البكر.

قومي بتقشير حبة الزنجبيل الطازج ثم وضعها في الكبة بدون ماء لفرمها أو باستخدام المبشرة.

قومي بتصفية الزنجبيل وأخذ الماء الناتج ثم أضيفي إليه زيت الزيتون وامزجيهم جيداً.

قومي بأخذ كمية مناسبة لطول الشعر وادهني بها الشعر من الجذور إلي الأطراف مع تدليك فروة الرأس.

يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة، ثم يغسل بالشامبو وتكرر وصفة تطويل وتكثيف الشعر مرتين في الأسبوع مع ضرورة غسل الشعر وتجفيفه قبل استخدام الوصفة.

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