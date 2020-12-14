طريقة عمل البسبوسة التركية بصوص الطوفي اللذيذ

طريقة عمل البسبوسة التركية، تعتبر البسبوسة نوع من الحلويات الشرقية التي لها الكثير من المحبين في دول الشرق الأوسط، والتي تتواجد دائمًا على السُفر الرمضانية، ويختلف مذاقها وطريقة تحضيرها من دولة لأخرى، وسوف أعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة على الطريقة التركية، بطريقة سهلة وطعم رائع. طريقة عمل البسبوسة التركية طريقة عمل البسبوسة التركية المكونات كوب وربع من السميد الناعم.

كوب من البشر أو جوز الهند.

كوب من السكر الناعم وليس البودرة.

2 بيضة.

1\2 كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الزعفران. مكونات صلصة التوفي: مكعب من الزبدة.

1\2 كوب من السكر الناعم.

كوب من القشطة. طريقة تحضير التوفي أحضري إناء معدني، وأضيفي به كمية السكر، واتركيه على نار هادئة.

اتركي السكر على النار حتى يتكرمل ويصبح لونه مائل إلى اللون الذهبي، مع مراعاة ملاحظته من حين لأخر.

ثم أضيفي مكعب الزبدة، وامزجيه جيدًا مع الكراميل.

أضيفي كمية القشطة إلى الخليط السابق تدريجيًا، مع مراعاة ضرورة التقليب المستمر وخفقها جيدًا.

أعيدي الإناء مرة أخرى على النار، واتركيها حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض ويصبح قوامها مضبوط. طريقة تحضير البسبوسة أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

أخلطي المكونات الجافة مع بعضها وهي السميد الناعم، جوز الهند، البيكنج بودر، رشة الزعفران ثم أضيفي السكر والزيت والقشطة وأخفقيها جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

اسكبي الخليط السابق في صينية مدهونة زبدة.

أضيفي صلصة التوفي المُعدة مسبقًا على البسبوسة.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن وتستغرق حوالي نصف ساعة على تمام النضج. طريقة تحضير التوفيطريقة تحضير البسبوسة

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