دللي نفسك.. تنظيف البشرة العميق للتخلص من الرؤوس السوداء وتفتيح البشرة ثلاث درجات في نصف ساعة فقط

تسعى الفتيات والسيدات لتعلم تنظيف البشرة العميق في المنزل، وذلك للحصول على بشرة نضرة بيضاء صافية جميلة، وتتنوع طرق التنظيف العميق للوجه، فمنها الطرق الطرق الكيميائية المكلفة، وهناك وصفات طبيعية في المنزل ولا تحتاج الى صالونات التجميل ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم العديد من الوصفات المنزلية الآمنة السهلة والغير مكلفة للحصول على بشرة رائعة.

ما هي خطوات تنظيف البشرة العميق ؟

للحصول على بشرة نظيفة هناك عدة خطوات وهي :

تحديد نوع البشرة، حتى تتمكني من استخدام مقشر مناسب.

غسل اليدين بالماء والصابون والتأكد من نظافة الأظافر قبل عملية تنظيف البشرة .

بعد استخدام مقشرات للبشرة يجب غسل الوجه برفق وحركات دائرية حتى لا تتعرض البشرة للالتهاب .

عند تجفيف الوجه يجب استخدام منشفة نظيفة.

يتم ترطيب البشرة ونجد أن البشرة تحتاج إلى ترطيب أكثر في فصل الشتاء .

الوصفات المنزلية لتنظيف البشرة

يوجد الكثير من الوصفات الآمنة المنزلية كي تتمكني من تنظيف البشرة العميق والحصول على تبييض فوري كما أنها غير مكلفة ومن هذه الوصفات ما يلي :

وصفة الحليب والملح

المكونات :

أربع ملاعق كبيرة من الحليب .

رشة من الملح .

طريقة التحضير :

نخلط الحليب مع الملح ثم نضع الخليط على البشرة وذلك باستخدام قطعة من القطن الأبيض .

نترك الخليط على البشرة لمدة دقيقتين.

نقوم بتدليك الوجه بحركات دائرية .

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم باستخدام منشفة لتجفيف الوجه .

وصفة العسل والحليب

المكونات :

ملعقة كبيرة من الحليب .

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل .

طريقة التحضير :

يتم خلط الحليب مع العسل .

نقوم بوضع الخليط على البشرة .

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة .

يتم غسل الوجه بالماء.