أسرار تطويل الشعر بسرعة بدون خلطات أو وصفات لن يخبركِ بها خبراء العناية بالشعر

ترغب جميع الفتيات على اختلاف أعمارهن في تطويل الشعر بسرعة بدون خلطات في المنزل، فالشعر هو تاج المرأة، وتبحث دائماً حواء عن وصفات طبيعية للشعر للعناية به وإعطائه سمكًا وحجمًا، إلا أن أكثر ما يعيب تلك الوصفات هو عدم الإنتظام عليها وقد تتطلب وقت وجهد، لذا سنخبركِ اليوم ببعض الأسرار التي سوف تساعدكِ على إطالة شعرك وزيادة كثافته بدون أي وصفات.

تطويل الشعر بسرعة بدون خلطات

إليكِ أهم أسرار تساعد على نمو الشعر بسرعة وهي:

التغذية السليمة

لتحفيز نمو الشعر، عليكِ أن تأكلي بشكل صحيح، على الرغم من أنه يمكنكِ وضع العديد من الأقنعة ومستحضرات العناية بالشعر، ولكن إذا لم يتلقى الشعر جرعة كافية من الفيتامينات من الجسم فلن ينمو بصحة، وأهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء لزيادة كثافة الشعر هي الغنية بفيتامينات مجموعة ب بأكملها والكالسيوم والحديد، مثل الفواكه والخضروات بأنواعها، وأيضاً الحليب ومنتجات الألبان.

النوم الصحي

تحتاجين إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتقليل شرب القهوة والمنبهات بشكل عام، إذ أن الإجهاد المستمر وقلة النوم يؤديان إلى انخفاض المناعة، وقلة التغذية الداخلية للشعر، وقلة هرمون النمو، مما يعني عدم طول للشعر.

تدليك الرأس

على الرغم من بساطة تلك الفكرة إلا أنها شديدة الفاعلية، سيصبح شعرك أجمل من التدليك اليومي لفروة الرأس، يجب أن تدلكي شعرك في الصباح أو في المساء بأطراف الأصابع والقليل من زيت الخردل أو الخروع الذي سوف يحفز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.

غسل الشعر بالشامبو بشكل صحيح

من الضروري غسل شعرك مرتين في الأسبوع بالشامبو المضاف إليه الماء وليس المركز، وبعد ذلك يجب استخدام بلسم على الأطراف وتجنب وصول البلسم إلي الجذور.

قص الشعر

إن قص الأطراف بانتظام بمقدار 1-2 سم كل 3-4 أشهر سيسمح بإعادة نمو شعرك بشكل صحي، وفي حال رغبتكِ في عمل أي قناع للشعر يجب أن يكون من مواد طبيعية تماماً،إذا اتبعتي تلك النصائح لمدة شهر واحد فقط ستتمكني من تطويل الشعر بسرعة بدون خلطات أو وصفات معقدة.