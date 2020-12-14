أفضل طريقة لعمل المندي بالدجاج علي طريقة حضر موت.. المكونات وطريقة التحضير

أفضل طريقة لعمل المندي بالدجاج حيث يعد المندي بالدجاج هي أحدي الأكلات المفضلة لدي الكثير من محبي وعشاق الأكل, وتتميز وجبة المندي بالدجاج بتنوع نكهاتها وخلطاتها التي تختلف من مكان الي مكان، ودائماً ما يتواجد المندي بالدجاج علي مائدة الخليج والشام حيث يعتبر اصل أكلة المندي من حضر موت في اليمن, حيث من خلال مكونات بسيطة ومتوفره يمكنك سيدتي عمل أكلة المندي الرائعة, وسوف نوضح لكم أفضل طريقة لعمل المندي بالدجاج والمكونات وطريقة التحضير الخاصة بها. مكونات عمل المندي بالدجاج عدد واحد دجاج مقطع الي 4 قطع. عدد 2 كوب من الأرز. تحضير بصل مبشور. تحضير كمية صغيرة من الزعفران بمقدار ملعقة صغيرة. ورق لورا عدد 4. ملعقة صغيرة ملح وزعفران وكاري. تحضير قرنفل وحبهان وفلفل اسود وبهارات مخلوطة وهيل بمقدار نصف ملعقة. كوب صغير من المكسرات والزبيب. بقدونس مفروم ناعم. شرائح من اللوز. خطوات تحضير المندي غسل الأرز جيداً, ثم يترك لمدة 25 دقيقه. يتم وضع إناء علي النار ويتم وضع كمية من الزيت به مع وضع البصل الأحمر حتي يتحول لونه. ثم تقوم بعد ذلك الدجاج في الإناء حتي يتغير لونه. إضافة القرنفل والكاري والفلفل الأسود والملح والحبهان. يتم تغطية الدجاج بالماء لمدة 45 دقيقة. ثم يتم استخراج الدجاج من الإناء ويتم وضعها بعد ذلك في إناء آخر لوضعه في الفرن في الطبقة العلوية من الفرن مع دهن الدجاج بالزيت. ثم بعد ذلك تقومي سيدتي بوضع الأرز وفوقه الدجاج مع نثر الزبيب والمكسرات علي الأرز وفوقها الدجاج. ثم بعد ذلك يتم تقديم الأرز وفوقه المكسرات والزبيب ومن فوقهم الدجاج المحمر. ممكن أن تقومي بتقديم طبق من السلطة مع طبق المندي الرائع. مكونات عمل المندي بالدجاجخطوات تحضير المندي

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