اقوى كريم لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة سريع المفعول

اسمرار البشرة والمناطق الحساسة مشكلة يواجها معظم النساء في العالم، وتكونين أنتِ السيدة الأفضل إذا قمتي بتحضير علاج مشكلتكِ بنفسك بواسطة بعض من المكونات الطبيعية التي تعطيكِ نتائج أكثر فاعلية، فهناك الكثير من منتجات تفتيح البشرة بالأسواق ومعظمها يحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً على الجلد وهذا بجعل المواد الطبيعية هي الأكثر أماناً على البشرة.

تعتبر الكريمات الطبيعية هي أفضل طرق العلاج الذي يمكن أن تستخدميها حتى تتخلصين من اسمرار البشرة والتي يتم تحضيرها كما يلي:

كريم الكركم واللوز لتفتيح الجسم:

احضري 8 حبات من اللوز وانقعيه في قليل من الماء لمدة 4 ساعات متواصلة، ثم يتم سحقها للحصول على قوام مثل الكريم وضعيها بوعاء يضاف له بعد ذلك 4/1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم وقلبي لتتجانس مع بعضها ومن ثم يضاف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وقلبي حتى تحصلين على خليط كالكريم، ثم يتم تطبيق الخليط على الجسم والوجه خاصة بالمناطق الداكنة مع التدليك لمدة 5 دقائق ويترك لساعتين ثم يتم تنظيف باستخدام قطعة من القطن المغمورة في ماء الورد ويستخدم مرتين في الاسبوع للحصول على نتائج مضمونة.

كريم العسل والنشا لتفتيح المناطق الحساسة:

عليكِ سيدتي بخلط ملعقة كبيرة من النشا مضاف لها ملعقة كبيرة من بودرة الحليب وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من العسل وعصير ليمونة واخلطي المكونات جيداً ثم يتم تطبيقها بالمناطق الحساسة التي تعاني من البقع الداكنة والاسمرار وتترك 15 دقية ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر.