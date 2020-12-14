طرق سهلة لزيادة الوزن من دون أي معانة

يعانى الكثير من الأشخاص حول العالم من نقص حاد في الوزن مما يجعلهم يبدون متعبين أو مجهدين و قد لا يكونوا كذلك في الواقع لكن هذا ما يبدو عليهم من أجسامهم مما يسبب لهم الحرج في بعض الأحيان وسوف نقدم لكم في هذا المقال بعض الطرق المضمونة و الفعالة لزيادة الوزن دون تعب يذكر .

أسباب نقص الوزن

تتعدد أسباب نقص الوزن من شخص للأخر ولكن هناك عوامل مشتركة بيننا كبشر قد تسبب نقص الوزن مثل الحالة النفسية فكما كان الإنسان متزنا نفسيا كلما كان أكله طبيعي فعند التغير النفسى أو الحزن يتجه بعض الناس إلي الامتناع عن الطعام مما ينقص الوزن أو الأكل بكميات كبيرة مما يزيد من الوزن و هناك سبب أهم وهو انعدام الشهية و عدم الشعور بالجوع و يرجع سبب النحافة أيضا إلي عدة أسباب مرضية ومنها مشاكل في الغدة الدرقية ومرض السكر أو بسبب وجود ديدان في المعدة وفي أي حالة من هذه الأمراض يرجى المتابعة مع الطبيب.

مشروبات لزيادة الوزن 1-مشروب الحليب و الكاكاو

المكونات :

كوب من الحليب كامل الدسم ويفضل حليب الماعز

معلقتين ونص من الكاكاو

50 جرام من الزبيب

30 جرام من الشوفان

طريقة التحضير :

نخلط جميع المكونات السابقة في الخلاط ويتم الشرب منهم كوب علي الأقل ،يحتوى هذا الخليط علي مقدار 455 سعر حراري.

2-مشروب الحليب و الفول السوداني

المكونات:

كوب حليب كامل الدسم.

40 جرام فول سوداني غير مملح.

خمس موزات.

30 جرام زبيب.

يمكنك إضافة عسل إذا أردت .

يحتوى هذا المشروب على حوالى 1050 سعر حراري.

3-مشروب الحليب و التفاح

المكونات:

كوب حليب كامل الدسم.

3 موزات متوسطات الحجم.

3 تفاحات متوسطات الحجم .

40 جرام فول سوداني.

يحتوى هذا المشروب علي 900 سعر حراري.

4-مشروب الحلبة لزيادة الوزن

المكونات:

ماء

حلبة

طريقة التحضير:

نجلب مقدار من الحلبة ونغليه في ماء وبعد أن يفور نتركه لمدة ساعة في الماء ثم نشرب منه كل صباح لمدة أسبوعين.