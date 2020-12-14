طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص بوصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل الفريك| يعتبر الفريك أحد أنواع الحبوب المفضلة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم، وهو عبارة عن حبوب القمح الخضراء المجففة ويعرف في بلاد الشام باسم (الفريكة)، بينما يعرف في مصر وبلاد شمال إفريقيا باسم (الفريك) وهو من الحبوب المنتشرة جداً والمعروفة بكثرة في صعيد مصر، ويتم طهيه بأكثر من طريقة لذيذة ومختلفة، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفريك مع الكبد والقوانص بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير في آن واحد. طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص: طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص: مكونات الوصفة: ٣ أكواب الفريك منقى ومنقوع.

كيلو كبد وقوانص فراخ مقطعه.

٢ بصله متوسطه الحجم.

خمس ملاعق زبده أو سمن.

مرقه دجاج حسب الاستخدام.

التوابل (ملعقه صغيرة فلفل اسود، ملح حسب الرغبة، ربع ملعقه صغيره من جوزة الطيب).

للتزين (اختياري) كوب صغير زبيب، كوب صغير من اللوز. طريقه التحضير: نضع حله علي نار متوسطه ونفرم البصل فرم ناعم، ثم نضع سمن أو زبده في الحلة وبعدما يذوب السمن نضيف البصل ونستمر في تقليبه على النار إلى أن يذبل.

نضيف الفريك المغسول ونقلبه مع البصل، ثم نضع التوابل والملح.

ونسقي الفريك بمرق الدجاج، ثم نقوم بتغطيته ونتركه حتى ينضج.

نضع مقلاة علي النار ونضع فيها ملعقتان من السمن ونضيف إليها القوانص أولاً مع التقليب لمده ثلاث دقائق، ونضيف إليها قليل من المرق حتى لا تلتصق القوانص في المقلاة، عقب ذلك نضيف الكبد ونقلبها مع القوانص، ثم نضع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونتركهم حتي ينضجوا.

نضع الزبيب واللوز حسب الرغبة ونقلبهم جيداً، وعند نضج الفريك والكبد والقوانص نصب الكبد والقوانص فوق الفريك ويقلب جيداً ويصب في الطواجن ويدخل الفرن لمدة 5 دقائق ثم يقدم ساخناً إلى جانب السلطات والمخللات. طريقه التحضير:

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