علاج تشققات القدمين الشديدة والعميقة في يوم واحد فقط لكعب أنعم من الحرير

تعتبر مشكلة تشقق القدم من المشكلات التي يعاني منها الكثير من السيدات، وتبحث دائماً عن علاج تشققات القدمين الشديدة بطريقة طبيعية وآمنة، حيث يشعر المصاب بالتشققات بألم وعدم الراحة وبخاصة عند الوقوف لمدة طويلة، فضلاً عن المظهر الغير مرغوب بها، تنتج تشققات الجلد غالبا من الجفاف، ونجد أن النساء هم من يتعرضون لتشققات القدمين أكثر من الرجال.

المشي الشخص حافي القدمين لفترة طويلة .

الوقوف لمدة طويلة وعدم ارتداء حذاء مناسب.

جفاف الجلد الناتج عن قلة شرب الماء.

عدم الاستمرار على استخدام مرطبات للجلد والقدمين .

مرض السكري يسبب تشققات القدمين .

أسباب تشققات القدمين الشديدةعلاج تشققات القدمين الشديدة

يوجد العديد من العلاجات المنزلية التي يتم استخدامها لعلاج تشققات القدم، وبداية لابد من عمل محلول لنقع القدمين مكون من ماء ساخن قدر الاحتمال، ونصف ليمونة، وملعقة من الشامبو أو الشاور جيل، وملعقتين من الملح، وملعقة من الخل، وفي حال تشقق الشديد يوضع أسبرين مع الماء، نظراً لقدرة حمض السالسليك على إزالة طيقة الجلد السميكة، وتُترك القدمين في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نبدأ بفرك القدم بالحجر الخفاف، ثم وضع كريم مرطب وارتداء جوارب قطنية.

كريم مرطب للقدمين

يمكن صنع كريم مرطب منزلياً وذلك كي تتمكني من علاج تشققات القدمين الشديدة ومكوناته سهلة وهي أي كريم مرطب لا تستخدميه لبشرتك، وثلاث قطرات من زيت الزيتون، وثلاث قطرات من زيت جوز الهند، وقطرة من الجلسرين، ويوضع كل مساء قبل النوم.