طريقة عمل المدلوقة النابلسية بالقشطة والسميد والسر الوحيد لطعم مميز

المدلوقة هي نوع من أنواع الحلويات التي تشتهر في العديد من الدول منها مصر وسوريا، تتميز المدلوقة بطعمها الرائع اللذيذ، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة اعداد وتحضير المدلوقة بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة ولذيذة .

كوب واحد من السميد .

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة .

ملعقة ماء الزهر .

ملعقة ماء الورد .

نص كوب من الفستق الناعم .

كوب من الفستق الشرائح للتقديم .

كوب من القشدة .

زعفران .

نحضر قدر متوسط الحجم ونضع القدر على نار متوسطة .

نضيف السميد إلى القدر ثم نقلب باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون .

نرفع القدر من النار ونترك السميد ليبرد .

نقوم بإضافة الزبدة وقليل من الماء إلى السميد .

نرفع القدر إلى نار متوسطة مرة أخرى ونستمر بتقليب الخليط حتى يصبح قوام الخليط مثل قوام المهلبية .

نضيف إلى الخليط ماء الزهر وماء الورد والفستق والزعفران ونقلب الخليط .

نقوم بوضع الخليط في طبق .

نضع المدلوقة في المبرد .

نخرجها من المبرد ثم نضيف اليها الفستق الشرائح، ويتم التقديم وبالف صحة وهنا .

المدلوقةطريقة عمل المدلوقةأسرار نجاح المدلوقة

ملاحظة لكي يتم إعداد المدلوقة بنجاح و مظبوطة القوام، هناك انواع من السميد ويختلف كل نوع لامتصاص الماء والزبدة لذلك يجب أن نتوخى الحذر في أن يصبح قوام الخليط مثل قوام المهلبية فعندما نجد السميد سائل وليس متماسك نستمر بالطهي حتي نصل للقوام المناسب، وعندما نجد السميد صلب نضيف اليه القليل من الماء حتى نصل للقوام المناسب .