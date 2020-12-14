ضعيها مرة واحدة علي فراغات شعرك والصلع ولن تصدقي النتيجة انبات وتكثيف الشعر والفراغات بأسبوع فقط

ضعيها مرة واحدة علي فراغات شعرك والصلع من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الفتيات هي مشكلة تساقط الشعر وبالأخص عندما تتركز على مقدمة الرأس، وتصاب بهاجس الإصابة بالصلع ووجود الكثير من فراغات الشعر، ولكن هل تعلمين أن يوجد في المنزل مكون خارق حقاً وأثبت فعاليته منذ قديم الزمان في تحفيز نمو الشعر طبيعياً، كما أنه مكون رئيسي في تركيبات الشعر المتنوعة، فنحن هنا اليوم لكي نتعرف على مكافحة الصلع بالثوم.

يجتوي الثوم على فيتامين سي الذي يقوم بتحفيز انتاج الكولاجين الهام جداً لنمو الشعر بغزارة.

يوجد به كمية من الكبريت والكالسيوم ومعادن هامة تساعد على انبات الشعر بطريقة ملحوظة.

مطهر طبيعي لفروة الرأس ويقضي نهائياً على قشرة الشعر.

ويقضي نهائياً على قشرة الشعر. يعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس ليحفز النمو.

فوائد الثوم للشعر

إليكم أهم الوصفات الطبيعية من الثوم لنمو الشعر ومليء الفراغات ومكافحة الصلع:

قناع الثوم والعسل

نقوم بهرس بعض فصوص الثوم بطريقة جيدة حتى يخرج منها العصير، ويضاف له ملعقة من العسل، ويتم تطبيق المزيج على الشعر مع التركيز على المناطق التي تعاني من الصلع وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يغسل جيداً بالماء، ومن أجل الحصول على أفضل النتائج نقوم بتكرار الوصفة 3 مرات بالأسبوع.

الثوم وزيت الزيتون

نأخذ كمية كبيرة من الثوم لا تقل عن 20 فص ثوم، وملعقتين من كلاً من زيت الخروع والزيتون، ونعصر الثوم بالخلاط ويصفى ويطبق على الشعر لمدة ساعتين ومن ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويجفف ويرطب بزيت الزيتون والخروع ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن 5 ساعات.