طريقة عمل كيكة الزبادي بطريقة سهلة وناجحة

كيكة الزبادي| تعتبر الكيكة من أحب وأخف الأكلات والحلويات السريعة بالنسبة للكبار والأطفال، وتعد الكيكة من الوجبات المتكاملة العناصر حيث يضاف إليها البيض والذي يعتبر عنصراً أساسياً لتأسيس الطفل ومده بالبروتين والكالسيوم،بالإضافة إلى المكونات الأخرى المفيدة والصحية ومن بينها الزبادي أيضاً الغني بالكالسيوم المقوي للعظام والأسنان، فلذا يقبل عليها الجميع فهي مغذية وقليله التكلفة مقارنة بالحلويات الجاهزة الأخرى، كما يمكن تناولها كوجبة سريعة للإفطار أو العشاء واليوم أقدم لكم أفضل وأسهل طريقه لعمل الكيكة بالزبادي في المنزل. طريقة عمل كيكة الزبادي: طريقة عمل كيكة الزبادي: المكونات: عدد 5 بيضات.

كوب وثلاث أرباع كوب من السكر.

معلقه كبيرة من الخل.

عدد 2 كيس من الفانيليا.

عدد كيس من البيكنج بودر.

عدد 2 كوب صغير من الزبادي.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

عدد 3 كوب من الدقيق.

طريقة عمل الكيكة الهشة:

طريقة عمل الكيكة الهشة: نحضر وعاء عميق ونضع به كل المكونات السائلة (البيض والزيت والسكر والفانيليا والزبادي وملعقه الخل) ثم نقوم بخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو عن طريق الخلاط.

بعد تجانس جميع المكونات نقوم بإضافة الدقيق بعد نخله مع البيكنج بودر ونضيفه بالتدريج حتى يختفى الدقيق ويختلط بكل المكونات، ونحصل على خليط متجانس.

نقوم بإحضار صنية مقاس متوسط ويتم دهنها بماده دهنيه، ويتم صب الخليط برفق في منتصفها حتى تصبح كمية العجينة كاملة في الصنية.

نقوم بإدخال الصنية في فرن متوسط الحرارة مجهز مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، مع مراعاة وضع الصنية في الرف الأوسط وتترك حوالى ساعه إلا ربع أوحتى ظهور رائحه الكيكة الذكية، ويمكن فتح باب الفرن عقب مرور نصف ساعة من إدخال الصنية إلى الفرن لمتابعة نضجها ولا يجب فتح الفرن قبل مرور هذه المدة حتى لا تفسد الكيكة.

بعد النضج تترك لتبرد جيداً ثم تقطع قطع متساويه وتقدم في طبق مناسب مع الشاي أو أي مشروب مفضل للأسرة.

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