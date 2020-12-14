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جمانة الصباغ الاثنين,14 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 17:15
المواسم المختلفة التي تتغير علينا بين الحين والآخر ليست محض صدفة، بل دوت الخليج حكمة من رب العالمين الذي خلق هذا الكون في أحسن صورة وخلق لكل شيء أسبابه وموجباته.
وبالتالي فإن تغير المواسم بين صيف وشتاء وخريف وربيع، يحمل ميزات خاصة بكل فصل ومنها ميزة الطعام التي تختلف بين موسم وآخر حسب حاجات الانسان الغذائية والصحية.
لهذا نجد أن اطعمة الشتاء تختلف عن اطعمة الصيف إن لجهة محتواها أو طريقة تحضيرها وحفظها وغيره.
وبما ان الشتاء بقترب منها وبدأنا نشعر بنسمات الهواء الباردة في منطقة الخليج، لا بد من التعرف على ابرز الاطعمة الشتوية التي تعزز الصحة وتضمن الوقاية من الامراض.
ابرز الاطعمة التي تعزز الصحة في الشتاء
أورد موقع India.com مجموعة من الاطعمة الواجب تناولها خلال فصل الشتاء تحديداً، كونها تعزز الصحة وتقوي مناعة الجسم ضد كافة الامراض المرتبطة بهذا الفصل البارد.
ويحتاج الجسم خصيصاً في فصل الشتاء لاطعمة تحمي من امراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والانفلونزا والزكام وغيرها. وفي ظل استمرار جائحة كوفيد-19، لا بد من تقوية المناعة لمواجهة الفيروس التاجي المسبب لهذا المرض.
وابرز الاطعمة التي تعزز الصحة في الشتاء دوت الخليج التالية:
- البطاطا الحلوة: من أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، وتساعد البطاطا الحلوة في تعزيز صحة القلب والشرايين وإمداد الجسم بالطاقة.
كما ان البطاطا الحلوة مصدر غني وعالي بفيتامين سي وبيتا كاروتين، وتلعب دوراً كبيراً في تقوية المناعة وتعزيزها عن طريق تحييد الجذور الحرة ومكافحة الالتهابات والامراض العديده، وخاصة أمراض البرد والشتاء، كما تعالج التهابات الجهاز التنفسي والربو.
- اللفت: من الخضروات الغنية بمضادات الاكسدة التي تقلل من خطر الاصابة بالسرطان. كما ان اللفت غني بفيتامين ك وفيتامين أ، وهما عنصران فعالان لتعزيز صحة القلب وتقوية العظام وتحسين الهضم.
- التمر: مصدر غني بالحديد والبروتين والكالسيوم وفيتامينات عدة تعد ضرورية وأساسية للحفاظ على صحة سليمة ومناعة قوية. ولمحاربة الامراض العديدة المصاحبة لفصل الشتاء، ينصح بإدراج التمر ضمن النظام الغذائي اليومي للوقاية من هذه الامراض.
- المكسرات: يعد اللوز والجوز من ابرز اطعمة الشتاء التي تحافظ على صحة الجهاز العصبي خلال الشتاء، كما يعزز مقاومة الانسولين ويقوي صحة القلب بفضل محتواها العالي من احماض اوميغا الدهنية وفيتامين إي.
- الشوفان: عدا عن كونه من وجبات الفطور المشبعة بالطعم والروعة، فإن الشوفان غني بالمغذيات الضرورية للصحة خلال فصل الشتاء، ومنها الزنك الذي يقوي المناعة، والالياف الذائبة الضرورية لصحة القلب والهضم الجيد والاخراج، وهي من المشاكل التي نواجهها بصورة خاصة خلال الشتاء نتيجة قلة الحركة وعدم شرب الماء بشكل كافي.
- البروكلي والقرنبيط: من الخضروات الصليبيبة الضرورية لتعزيز المناعة خلال الشتاء بفضل محتواها العالي من فيتامين سي. ويحارب البروكلي والقرنبيط امراض البرد وتعزيز النشاط خلال هذا الفصل البارد.
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