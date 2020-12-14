المواسم المختلفة التي تتغير علينا بين الحين والآخر ليست محض صدفة، بل دوت الخليج حكمة من رب العالمين الذي خلق هذا الكون في أحسن صورة وخلق لكل شيء أسبابه وموجباته.

وبالتالي فإن تغير المواسم بين صيف وشتاء وخريف وربيع، يحمل ميزات خاصة بكل فصل ومنها ميزة الطعام التي تختلف بين موسم وآخر حسب حاجات الانسان الغذائية والصحية.

لهذا نجد أن اطعمة الشتاء تختلف عن اطعمة الصيف إن لجهة محتواها أو طريقة تحضيرها وحفظها وغيره.

وبما ان الشتاء بقترب منها وبدأنا نشعر بنسمات الهواء الباردة في منطقة الخليج، لا بد من التعرف على ابرز الاطعمة الشتوية التي تعزز الصحة وتضمن الوقاية من الامراض.

ابرز الاطعمة التي تعزز الصحة في الشتاء

أورد موقع India.com مجموعة من الاطعمة الواجب تناولها خلال فصل الشتاء تحديداً، كونها تعزز الصحة وتقوي مناعة الجسم ضد كافة الامراض المرتبطة بهذا الفصل البارد.

ويحتاج الجسم خصيصاً في فصل الشتاء لاطعمة تحمي من امراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والانفلونزا والزكام وغيرها. وفي ظل استمرار جائحة كوفيد-19، لا بد من تقوية المناعة لمواجهة الفيروس التاجي المسبب لهذا المرض.

وابرز الاطعمة التي تعزز الصحة في الشتاء دوت الخليج التالية:

البطاطا الحلوة: من أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، وتساعد البطاطا الحلوة في تعزيز صحة القلب والشرايين وإمداد الجسم بالطاقة.

كما ان البطاطا الحلوة مصدر غني وعالي بفيتامين سي وبيتا كاروتين، وتلعب دوراً كبيراً في تقوية المناعة وتعزيزها عن طريق تحييد الجذور الحرة ومكافحة الالتهابات والامراض العديده، وخاصة أمراض البرد والشتاء، كما تعالج التهابات الجهاز التنفسي والربو.