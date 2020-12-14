فطائر المقلاة السريعة هشه وخفيفه مثل القطن بدون بيض أو حليب بمقادير بسيطة وسريعة التحضير

فطائر المقلاة السريعة هشه وخفيفه يرغب الكثير في اعداد المخبوزات والمعجنات في المنزل ولكنهم يرجعون للوراء عند التفكير في التسوية في الفرن التي تحتاج للكثير من الوقت في الفرن حتى تنضج، ولكن نحن الآن لدينا طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطائر المقلاة بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة وبوقت قصير تحصلين عليها في دقائق للفطار والعشاء تعالي معي لتتعرفي كيف يمكنك القيام بذلك في دقائق فقط سوف تحصلي علي أحلي فطائر مقلاة سريعه التحضير. فطائر المقلاة السريعة بالخطوات إليكم أسهل طريقة لعمل الفطائر السريعة وبطعم ولا أروع وبأقل تكلفة: كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

رشة ملح.

نصف ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة ونصف لبن مجفف.

رشة سكر.

حبة البركة.

ملعقتين زبدة مذابة.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بمزج المكونات الجافة الدقيق مع الملح والبنكج بودر واللبن المجفف. نقوم بإضافة الزبدة ونخلط المكونات معاً ومن ثم نضيف القليل من حبة البركة ونستمر بتقليبها. في إناء آخر نخلط الخميرة مع السكر والقليل من الماء وتترك حتى تتفاعل. من ثم نقوم بسكب خليط الخميرة والسكر على الخليط مع العجن بشكل جيد ونضيف الماء الدافئ تدريجياً حتى نحصل علة عجينة طرية. تغطى العجين بكيس أو ورق النايلون وتترك لمدة ساعة، ومن ثم نقوم بتقسيم العجين لكرات صغيرة وتفرك بالشوبك حتى أن تصبح رقيقة للغاية. نحضر مقلاة من النوع الغير لاصق وتدهن بالقليل من الزيت، ونضع بها العجينة وننتظر حتى تنضج ونضيف بها أي نوع من الجبن المبشور أو أي حشو مفضل لديك، وتغلق وتقلب على الوجه الآخر وتترك دقيقتين حتى تنضج. X إقرأ أيضاً: اسهل طريقة لعمل الجبنة الرومى بأقل التكاليف فى المنزل

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