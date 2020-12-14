ضعي هذه الحبوب السحرية علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والكثافة بسرعة رهيبة

ضعي هذه الحبوب السحرية علي الشامبو عندما ترغب السيدات في التخلص من مشكلة تساقط الشعر المزعجة تلجأ للكثير من الحلول منها المضمون ومنها بلا جدوى والهدف من كل ذلك هو التخلص من مشاكل الشعر والتمتع بشعر قوي وصحي، ومن بين هذه الحيل القيام بإضافة حبوب منع الحمل للشامبو، التي ازدادت عنه عمليات البحث في جوجل بالفترة الأخيرة للحصول على شعر طويل وينمو بغزارة، مما جعلنا نوفر لك حقيقة ذلك الأمر.

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات تعمل على تحفيز نمو الشعر لدى الكثير من السيدات.

تساعد حبوب منع الحمل في منع تساقط الشعر.

تزيد من طول وكثافة الشعر بشكل سريع.

نقوم بإفراغ شريط كامل من حبوب منع الحمل والقيام بطحنها حتى أن تصبح بودرة تضاف لزجاجة الشامبو المفضل للعناية بالشعر ومناسب لنوع شعرك، ويتم وضع الشامبو على الشعر مع القيام بتدليك فروة الرأس برفق ويترك لعدة دقائق ومن ثم يشطف بالماء.

كما أنه من الممكن وضع كمية من مطحون حبوب منع الحمل في الكريم المستخدم لتصفيف الشعر من أجل الحصول على نتائج أفضل بوقت قصير، ولكن لا يجب عليك استخدام الوصفة إلا بعد استشارة الطبيب لأنه قد ظهرت بعض الحالات التي أشارت أنه جاء بنتائج عكسية وزاد من معدل تساقط الشعر، لأنه يؤدي في بعض الأحيان لخفض هرمون التستسترون للسيدات.