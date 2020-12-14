طريقة عمل صينية البامية البراني باللحمة في الفرن بوصفة لذيذة جداً

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تعتبر البامية البراني باللحمة من الأكلات المصرية المشهورة التي تمتاز بمذاقها الخاص، وتقدم دائما في المناسبات العائلية والعزائم وهي من الوجبات الغذائية المتكاملة، وتقدم بجانب الأرز والسلطات وكثير من الأطفال يرغبون في تناولها فهي ذات مذاق جميل، ويمكن تناولها بالعيش البلدي بدلاً من الأرز، وتحضيرها في المنزل سهل وبسيط، ويمكن تحضير البامية بعدة أشكال مختلفة من أشهرها خلط اللحم مع صلصلة الطماطم والبامية ومع البهارات بطريقة معينة، يمكنك استبدل اللحم بقطع الدجاج إذا كنت ترغبين فيه، وسنقدم لكي في هذا المقال مكونات وطريقة عمل البامية البراني باللحمة بوصفة شهية ولذيذة.مكونات عمل البامية البراني باللحمة
تتكون البامية البراني باللحمة من مكونات بسيطة جداً هى كما يلي:ـ
- كليو من البامية.
- كيلو من اللحم (يمكنك الزيادة حسب عدد أفراد الأسرة).
- كيلو من الطماطم.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- فص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- لسلق اللحم، بصلة صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ورق لورا.
لتحضير البامية البراني باللحمة بطعم شهي ولذيذ يمكنك اتباع الخطوات الآتية:ـ
- أولا لسلق اللحم نضيف حلة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الماء لسلق اللحم، نغسل قطع اللحم جيداً، ثم نضيفه للماء المغلي ونضيف الفلفل الأسود و ورق اللورا والبصلة والملح.
- ، نتركه على النار حتي ينضج، يجب عدم تسوية اللحم تسوية كاملة لأنه يكمل بقية التسوية مع خليط البامية.
- نقوم بغسل البامية جيداً ونتخلص من البذور، ونعمل على شق حبات البامية في النصف باستخدام السكين وليس قطعها.
- بعد ذلك نضيف إناء على النار ونضع به السمنة، ثم نضيف إليها البصلة المفرومة ونقلب جيدا ًحتى تذبل، بعد ذلك نضيف الثوم المفروم ونستمر في التقليب.
- ثم نقوم بإضافة قطع اللحم المسلوقة ونستمر في التقليب، بعد ذلك نضيف البامية والفلفل الأسود والملح ونقلب المكونات معاً حتى تتجانس تماماً.
- بعد ذلك نقوم بخلط الطماطم في الخلاط الكهربائي، ونضيفه إلى المكونات ونضيف ملعقة الكزبرة الجافة، ونترك الخليط على النار حتي يتشرب عصير الطماطم .
- بعد ذلك نضيف إلى المكونات كمية مناسبة من الشوربة التي تم بها سلق اللحم، نترك الخليط يغلي لمدة ربع ساعة لتمام نضج البامية.
- بعد ذلك نسكب الخليط في صينية متوسطة الحجم، وندخلها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو حتى يحمر وجهها.
- نخرج الصينية من الفرن وتقدم بجانب الأرز الأبيض والسلطات بالهنا والشفا.
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