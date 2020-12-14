طريقة عمل صينية البامية البراني باللحمة في الفرن بوصفة لذيذة جداً

تعتبر البامية البراني باللحمة من الأكلات المصرية المشهورة التي تمتاز بمذاقها الخاص، وتقدم دائما في المناسبات العائلية والعزائم وهي من الوجبات الغذائية المتكاملة، وتقدم بجانب الأرز والسلطات وكثير من الأطفال يرغبون في تناولها فهي ذات مذاق جميل، ويمكن تناولها بالعيش البلدي بدلاً من الأرز، وتحضيرها في المنزل سهل وبسيط، ويمكن تحضير البامية بعدة أشكال مختلفة من أشهرها خلط اللحم مع صلصلة الطماطم والبامية ومع البهارات بطريقة معينة، يمكنك استبدل اللحم بقطع الدجاج إذا كنت ترغبين فيه، وسنقدم لكي في هذا المقال مكونات وطريقة عمل البامية البراني باللحمة بوصفة شهية ولذيذة.

مكونات عمل البامية البراني باللحمة

تتكون البامية البراني باللحمة من مكونات بسيطة جداً هى كما يلي:ـ

كليو من البامية.

كيلو من اللحم (يمكنك الزيادة حسب عدد أفراد الأسرة).

كيلو من الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

فص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

لسلق اللحم، بصلة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ورق لورا.

طريقة التحضير

لتحضير البامية البراني باللحمة بطعم شهي ولذيذ يمكنك اتباع الخطوات الآتية:ـ