خلطة سريه من جارتي الباكستانية كنز ربانى لنمو الشعر بغزارة دون توقف وملئ الفراغات والقضاء على الصلع نهائياً

الوصفة الباكستانية لتطويل وتنعيم الشعر تبحث عنها معظم الفتيات حتى تحصل على شعر طويل وصحي وناعم، على الرغم من وجود الكثير من المنتجات التجارية التي تعمل على نمو وتنعيم الشعر ولكن معظمها منتجات وطرق غير مفيدة لأنها تحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً بفروة الرأس، وسوف أقدم لكم اليوم تجربتي مع الوصفة الباكستانية لتنعيم وتطويل الشعر.الوصفة الباكستانية لنمو وتطويل الشعر
تتمتع الوصفة الباكستانية بأنها تحتوي على مكونات طبيعية 100% للمحافظة على الشعر فروة الرأس والشعر والتي تتمثل في التالي:مكونات الوصفة الباكستانية للشعر:
- بيضة واحدة حجم كبير.
- 2/1 كوب من زيت الخروع.
- 1 ملعقة كبيرة خل.
- قومي بغسل الشعر أولاً وتجفيفه بشكل جيد، ثم قومي بإحضار وعاء ضعي به جميع المكونات مع تقليبها جيداً.
- ثم ابدئي في وضع المكونات على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك لبضعة ثواني ويترك على الشعر لمدة 40 دقيقة.
- يفضل تكرار استخدام الوصفة 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على نتائج مرضية.
تعتبر هي الوصفة التي تساعد على نمو الشعر بغزارة وإطالته سريعاً وتستخدم كما يأتي:
- احضري وعاء وضعيه على النار مع إضافة 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الخردل وملعقة كبيرة من بذور الكتان وملعقة من السكر وقلبي جيداً.
- ثم يتم تصفية الخليط ويوضع على فروة الرأس والشعر ويترك لليلة كاملة مع التمشيط ولفة كحكة.
- ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ويفضل استخدامها 4 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
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