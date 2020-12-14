خلطة سريه من جارتي الباكستانية كنز ربانى لنمو الشعر بغزارة دون توقف وملئ الفراغات والقضاء على الصلع نهائياً

الوصفة الباكستانية لتطويل وتنعيم الشعر تبحث عنها معظم الفتيات حتى تحصل على شعر طويل وصحي وناعم، على الرغم من وجود الكثير من المنتجات التجارية التي تعمل على نمو وتنعيم الشعر ولكن معظمها منتجات وطرق غير مفيدة لأنها تحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً بفروة الرأس، وسوف أقدم لكم اليوم تجربتي مع الوصفة الباكستانية لتنعيم وتطويل الشعر.

تتمتع الوصفة الباكستانية بأنها تحتوي على مكونات طبيعية 100% للمحافظة على الشعر فروة الرأس والشعر والتي تتمثل في التالي:

بيضة واحدة حجم كبير.

2/1 كوب من زيت الخروع.

1 ملعقة كبيرة خل.

قومي بغسل الشعر أولاً وتجفيفه بشكل جيد، ثم قومي بإحضار وعاء ضعي به جميع المكونات مع تقليبها جيداً.

ثم ابدئي في وضع المكونات على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك لبضعة ثواني ويترك على الشعر لمدة 40 دقيقة.

يفضل تكرار استخدام الوصفة 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على نتائج مرضية.

تعتبر هي الوصفة التي تساعد على نمو الشعر بغزارة وإطالته سريعاً وتستخدم كما يأتي: