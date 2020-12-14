طرق عمل معطر الجسم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة

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تهتم المرأة بالبحث عن طرق عمل معطر الجسم في المنزل الذي يجعلها متألقة ومميزة، فرائحة الجسم الجميلة والجذابة تجعل المرأة ذات حيوية ونشاط دائم طول النهار، ويجعل رائحتها ورائحة أسرتها جميله طوال اليوم، ويمكن استخدامه بديل عن مزيل العرق، وبسبب ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل والعطور، تفضل المرأة عمل هذه التركيبة في المنزل لتوفر أموال كثيرة يتم صرفها على هذه الأنواع من المستحضرات التجميلية للجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تحضير معطر الجسم بالمنزل بأقل تكلفة.مكونات عمل معطر الجسم من بتلات الزهور
يحتوي هذا النوع من المعطر على المكونات التالية:-
- عد 1 كوب ونصف من الزهور المقطعة.
- كوبان من الماء المقطر.
- قطعة من القماش القطني.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الخطوات التالية:-
- القيام بغسل بتلات الورود جيداً.
- نقوم بنقعها في إناء، ونتركها لمدة يوم.
- نقوم بتصفية المياه المعطرة من خلال قطعة القماش.
- نقوم بوضع المياه المعطرة التي نحصل عليها على النار، ونتركها تتبخر حتى يتبقى مقدار ملعقتين.
- نقوم بوضع المياه المعطرة في زجاجة محكمة الغلق.
مكونات معطر الجسم بالعود والعنبر
يحتوي هذا النوع من العطور على المكونات الآتية:-
- عدد 1 ملعقة دهن العود.
- عدد 1 ملعقة زيت عنبر.
- عدد 1 ملعقة زيت زعفران أصفر.
- عدد 1 ملعقة زيت فل.
- عدد 1 ملعقة زيت ورد.
سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الخطوات التالية:-
- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ونقوم بوضعها في زجاجة.
- نقوم بحفظ هذه الزجاجة التي تحتوي على معطر الجسم في مكان بعيد عن الضوء والحرارة ويكون جاف.
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