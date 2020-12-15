ضعيها علي الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ويمنع التساقط وينبت الفراغات بشكل مذهل

تواجه معظم الفتيات تقريباً مشكلة واحدة وهي عدم نمو الشعر بغزارة وتساقطه مما يؤدي إلى وجود فراغات وصلع بفروة الرأس، ولكن هناك حل كبير يمكنك أن تستخدميه للقضاء على تلك المشكلة نهائياً ولكن احرصي على أن يتم استخدامها بانتظام وتحلي دائماً بالصبر وطولة البال لأن الوصفات الطبيعية على الرغم من أن نتائجها أكثر من رائعة إلا أنها تتطلب الوقت وطولة البال.

تعتقد الفتيات بأنها تحتاج إلى معجزة من عند الله حتى تتخلص من مشاكل شعرها وقد رزقنا الله بكثير من النعم لنستفيد منها ومن ضمنها الآتي:

الليمون:

يعد من المكونات والنباتات الطبيعية التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وتخلص من قشرة الرأس نظراً لاحتوائها على أحماض ألفا الهيدروكسي، فاستخدمي كوب واحد من عصير الليمون مع كوب واحد من الماء الساخن واخلطي المكونات مع بعضها ثم يتم سكب هذا الخليط على فروة الرأس مع التدليك لحوالي 5 دقائق ثم يتم غسل الشعر بالمياه الباردة وتكرار استخدامها مرتين في الأسبوع عند غسل الشعر بالصباح.

الروزماري:

واحد من النباتات التي تعمل على تحسين نمو الشعر وتحد من ظهور الشعر الابيض والقشرة المزعجة بالإضافة إلى أنه يعمل على تحسين الدورة الدموية بفروة الرأس، فقومي بإحضار بعض من أغصان الروزماري أو إكليل الجبل وضعيهم مع 3 كوب ماء دافئ وتركيهم لمدة 15دقيقة ومن ثم يصفى ويترك ليبرد ويكرر استخدام تلك الوصفة من 3:4 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على النتائج المرضية.