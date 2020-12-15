طريقة عمل مُعطر للجسم في المنزل، حيث يهتم الرجال والسيدات برائحة الجسم، خاصةً أن الرائحة الجميلة للجسم هي عنوان نظافة الإنسان، ومن المعروف أن رائحة الجسم تتأثر بالعديد من العوامل، إما العوامل الداخلية كإصابة الإنسان بمرض مُعين في الغدد العرقية أو أمراض عضوية أُخرى، ومنها الأسباب الخارجية ككثرة الحركة أو الجو الحار أو الرطوبة، ونظراً لإرتفاع أسعار المعطرات بالإضافة إلى التحسس منها في بعض الأحيان، فضلاً عن آثارها الجانبية على الجلد، سوف نُقدم إليكم في هذه المقالة من خلال موقعنا، طريقة عمل مُعطر للجسم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لرائحة تدوم ل24 ساعة، وبمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل مُعطر للجسم

أولاً:- المادة العطرية والأدوات المطلوبة

ويمكنكم الحصول عليها عن طريق شراء بتلات الزهور من أي مشتل مثل الياسمين والجوري والغاردينيا والريحان وغيرها من الزهور العطرية حسب الرغبة، بالإضافة إلى إحضار ماء مُقطر من الصيدلية، وكمية من القطن.

ثانياً- طريقة عمل المُعطر في المنزل

1- يجب تنظيف بتلات الزهور عن طريق شطفها جيداً.

2- يتم وضع بتلات الزهور في 2 كوب من الماء المُقطر، وتنقع لمدة يوم كامل.

3- يتم تصفية الماء من بواقي البتلات.

4- يتم وضع الماء على النار حتى يغلي جيداً على النار، ثم يُترك حتى يبرد تماماً.

5- يتم إفراغ المحتوى في عبوة محكمة الغلق.

زيوت عطرية لعمل مُعطر في المنزل

هناك مواد وزيوت عطرية لعمل مُعطر في المنزل وذو رائحة طيبة، وذلك مثل العنبر والعود وزيت الجوجوبا وزيت اللافندر والفانيليا.