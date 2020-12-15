المقلوبة الشامية .. تعرف على مكونات وطريقة عمل المقلوبة

طريقة عمل المقلوبة الشامية، إنها من الأكلات الشامية العربية الرائعة المحببة إلي الكثير من الأشخاص، فمهما أختلفت الأذواق في تناول الطعام لا تختلف علي المقلوبة الشامية، ويُذكر أن طريقة عمل المقلوبة الشامية ليست طريقة واحدة، بل أن هناك أكثر من طريقة، فيمكن إعدادها بالدجاج أو باللحمة أو بالباذنجان، وهذا يعتمد علي رغبة من يتناولها، ونظراً لروعة تلك الأكلة والأقبال الشديد عليها، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة إعداد وتحضير المقلوبة الشامية. طريقة عمل المقلوبة الشامية طريقة عمل المقلوبة الشامية نقدم ليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا -ثقفني-، طريقة عمل المقلوبة الشامية باللحمة، موضح كالتالي: مكونات المقلوبة الشامية باللحمة كيلو واحد من اللحمة المقطعة إلي مكعبات صغيرة. عدد واحد بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلي شرائح دائرية. عدد اثنان من حبات البصل مفرومة. عدد اثنان من ثمرات الباذنجان المقطعة إلي شرائح صغيرة. عدد اثنين كوب من الأرز. عدد اثنان من حبات البطاطس المقطعة إلي شرائح دائرية. معلقة من الملح. معلقة من الفلفل الأسمر. زيت نباتي. مكعب من مرقة اللحمة أو كوب من شوربة اللحمة. نصف معلقة صغيرة الحجم من الكركم. ورق لورا. عدد نصف معلقة صغيرة من القرفة المطحونة. عدد نصف معلقة صغيرة من الحبهان المطحون. مكسرات للتزين حسب الرغبة. صنوبر. خطوات تحضير المقلوبة الشامية باللحمة قومي بوضع شرائح الباذنجان في طبق عميق، وقومي برش معلقة ملح علي الباذنجان وقلبية جيداً، وبعد ذلك قومي بتركه لمدة ربع ساعة.

قومي بوضع بعض من الزيت النباتي في إناء وضعيه علي النار لمدة لا تزيد عن دقيقتين.

بعد مرور الدقيقتين قومي بوضع اللحمة في الزيت النباتي وانتظري حتي يتغير لون اللحمة قليلا.

قومي بإضافة البصل المفروم إلي اللحمة في الإناء، وعندها قومي بالتقليب جيدة باستمرار.

وأثناء التقليب قومي بإضافة ورق اللورا والفلفل الأسمر والملح والكركم والقرفة والحبهات إلي اللحمة والبصل في الإناء علي النار.

وبعد الإنتهاء من وضح التوابل قومي بإضافة ماء إلي الخليط يقوم بتغطية الخليط فقط.

وعندها قومي بجعل النار متوسطة ودعيه ينضج بشكل كامل.

وهنا يكون قد مر وقت الربع ساعة علي الباذنجان المخلوط بالملح في الطبق.

فتقومي بوضع كمية زيت غزيرة في مقلاه.

قومي بوضع الباذنجان في الزيت وقومي بقلية جيدا.

وعند الأنتهاء من قلي الباذنجان اخرجيه من الزيت وضعية علي مناديل مطبخ في طبق مسطح، حتي يتخلص الباذنجان من الزيت الممتصة بشكل زائد فيه.

وبعد الإنتهاء من قلي الباذنجان قومي بوضع البطاطس المقطعة إلي شرائح في الزيت الذي قومتي بقلي الباذنجان فيه.

وهنا تقومي بتشويح البطاطس وليس قليها، أي جعلها نصف مقلية.

وبعد تشويح البطاطس أخرجيها وضعيها علي مناديل مطبخ في طبق مسطح.

قومي بوضح شرائح البصل المقطعة في نفس الزيت، واستمري في تقليبها حتي تصبح ذات لون ذهبي واحذري أن تحترق منك.

اخرجيها من الزيت وضعيها علي مناديل مطبخ في طبق مسطح.

وعند الإنتهاء قومي بإحضار الأرز وغسله.

قومي بنقع الأرز الذي غسلتية في ماء نظيف لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

قومي بتصفية الأرز من الماء.

قومي باحضار إناء للطهي أي حله وضعي فيه معلقتين من الزيت.

قومي بوضع الباذنجان المقلي بشكل مرصوص بانتظام في إناء الطهي.

وضعي فوق الباذنجان البطاطس المشوحة بشكل منتظم.

ضعي البصل ذات اللون الذهبي فوق البطاطس بشكل منتظم.

وهنا تكون اللحمة قد نضجت بشكل كامل.

اخرجيها وضعيها في إناء الطهي فوق البصل بشكل منتظم.

قومي بوضع طبقة ثانية من الباذنجان أعلي اللحمة.

وفي أخر طبقة تقومي بوضع الأرز المغسول فوق أخر طبقة من الباذنجان.

قومي بإضافة شوربة اللحمة المسلوقة إلي الخليط السابق.

عند إضافة المرقة قومي بإضافتها بحرص واجعليها تصل إلي جميع مناطق المقلوبة.

قومي بوضع المقلوبة الشامية باللحمة علي النار وتكون متوسطة.

انتظري حتي تنضج بشكل كامل.

بعد أن تنضج بشكل كامل، قومي بإحضار صينية ذات حجم كبير للتقديم.

وعندها قومي بقلب إناء المقلوبة في الصينية بكل حرص.

وفي حالة وجود مكسرات وصنوبر، قومي بتحميرهم وإضافتهم بعد الأنتهاء علي المقلوبة لتزينها. مكونات المقلوبة الشامية باللحمةخطوات تحضير المقلوبة الشامية باللحمة وتُقدم على المائدة للأسرة بالهناء والشفاء. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم الضأن

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