  بسكويت الشاي الاقتصادي طعمه روعه ومفيد وصحي للأطفال

طريقة عمل بسكويت النشادر بالسمسم ، يحتوي بسكويت النشادر على كميات قليلة من السعرات الحرارية لذلك ينصح بتناوله أثناء الرجيم ، يعتبر بسكويت النشادر من ألذ أنواع البسكويت التي تقدم في الحفلات والأعياد ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر بالسمسم . عمل بسكويت النشادر بالسمسم والبيض عمل بسكويت النشادر بالسمسم والبيض يجب على الأطفال تناول بسكويت لنشادر لأنه يحتوى على الفيتامينات المفيدة لصحة أطفالنا . مكونات عمل بسكويت النشادر بالسمسم دقيق منخول بمقدار 2 كيلو متعدد الأغراض .

فانيليا بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

سكر ناعم بمقدار 3 أكواب كبيرة .

سمن أو زبدة بمقدار كوبان .

لبن زبادي بمقدار كوب ونصف .

10 حبات من البيض .

نشادر بمقدار 3 ملاعق صغيرة .

ذرة صغيرة من الملح .

بيكنج بودر بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

½ كوب من السمسم . مكونات عمل بسكويت النشادر بالسمسم طريقة تحضير بسكويت النشادر بالسمسم أولاً نحضر وعاء ونضع بها السمن أو الزبدة والبيض ونخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي .

ثم نضيف إلى الخليط الكريمي اللبن والفانيليا بالتدريج حتى نصل إلى خليط متجانس ثم نضيف اليهم النشادر والملح والبيكنج بودر والسمسم بالتدريج في الاستمرار في الخفق حتي نصل في النهاية إلى عجين طرية لينة .

بعد ذلك نغطي العجينة بمنشفة نظيفة ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح .

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مْ .

نشكل العجينة على شكل أصابع أو الشكل المفضل لديك ونرصها في الصينية ، ثم نرش على البسكويت السمسم .

ندخل البسكويت في الفرن لمدة 25-30 دقيقة في الفرن حتى يصبح لون البسكويت ذهبي .

في الفرن لمدة 25-30 دقيقة في الفرن حتى يصبح لون البسكويت ذهبي . بعد ذلك نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقدمه مع الشاي أو القهوة . طريقة تحضير بسكويت النشادر بالسمسم

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