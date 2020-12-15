طريقة عمل معجنات وفطائر سهلة وسريعة التحضير في المنزل

هل تبحثين باستمرار عن طرق مميزة لإعداد معجنات لذيذة لأطفالك بوصفات سهلة وبسيطة؟ نوفر لكي سيدتي هذه الطرق من خلال موقع ثقفني فلطالما تعددت أشكال وأنواع المعجنات والفطائر حول العالم، ولا يوجد بلد واحد لا يقوم بإعداد الفطائر اللذيذة على اختلاف طرق تحضيرها ومكوناتها، والحشوات التي تتنوع بين الحلو والحادق.

طريقة عمل معجنات بالشوكولاتة للإفطار:

يمكنكَ إعداد هذا النوع من المعجنات بحشوة الشوكولاتة لأطفالك كوجبة إفطار خفيفة في الصباح بأشكال مميزة وفريدة تحفزهم على تناولها.

200 مللي من الحليب الدافئ.

100 مللي من الزيت النباتي.

200 جرام من الزبادي.

خمس ملاعق من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

700 جرام من الطحين (الدقيق).

شوكولاتة للحشو.

نسكافيه وصفار بيضة وحليب للوجه.

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها واعجنيها جيداً حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

اتركي العجينة في مكان دافئ حتى تخمر.

قطعي العجينة إلى قطع صغيرة ثم أفرديها بالنشابة وشكليها بقطاعة البيتزا كما هو موضح بالصور أدناه:

ضعي قطع الشوكولاتة على أطراف العجينة ثم قومي بلفها كما هو موضح بالصورة أدناه:

قومي برص المعجنات في صنية مفروشة بورق الزبدة ثم ادهنيها بخليط النسكافيه وصفار البيض ثم أدخليها الفرن على درجة حرارة 190 مئوية.

بعد النضج قومي بترك المعجنات حتى تهدأ حرارتها ثم قدميها إلى جانب الحليب أو الشاي في الصباح لأسرتك.

طريقة التحضير:طريقة عمل الفطائر التركية بالجبنة:

مقادير الوصفة:

660 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات.

30 جرام خميرة فورية.

125 مللي من زيت الزيتون.

200 جرام من الزبادي.

200 مللي من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

زيتون تركي شرائح.

400 جرام جبن تركي أو موزاريلا.

250 جرام جبن حلوم.

بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة من الحبة السوداء (حبة البركة).

ثمرة فلفل حار مفروم فرم ناعم.

ملعقة كبيرة من نبات القبار المفروم ناعم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملح.

ثوم مفروم.

اخلطي الزبادي مع البيض والزيت والسكر والملح والخميرة في العجان مع نصف كمية الماء الدافئ في العجان.

أضيفي الدقيق بالتدرج أثناء عمل العجان مع إضافة باقي كمية الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة لينة لا تلتصق.

ادهني وعاء بقليل من الزيت ثم ضعي العجينة وغطيها حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرار 200 مئوية.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على سطح نظيف جاف مرشوش بالدقيق.

افردي كرات العجين الصغيرة على شكل دائري أو بيضاوي، ثم ضعي جزء من الحشوة وأغلقي العجينة من الجوانب ورصيها في الصنية ثم أدخليها الفرن، واتركيها حتى تنضج.

قومي بخلط جميع مكونات خلطة الزيت قبل تحضير العجينة ثم اتركيها لتنقع، وبعد نضج الفطائر قومي بدهن الوجه بالخلطة واتركي الجزء المتبقي منها إلى جانب الفطائر ليتم غمسها في الخلطة المميزة وتناولها.

مكونات الحشوة:خلطة الزيت:طريقة مسمن معمر في الفرن:

المسمن هو نوع من أشهر أنواع المعجنات المغربية وإليكم هذه الطريقة المتميزة البسيطة لإعداد المسمن المغربي في الفرن.

نصف كيلو من الدقيق.

رشه ملح.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

كأسين من دقيق القمح الصلب (الفينو)، والمعروف أيضاً بالسميد بما يعادل 260 جرام.

500 مللي من الماء الدافئ بما يعادل 3 كؤوس.

للتوريق: زبدة وزيت.

اخلطي المكونات الجافة مع بعضها أولاً حتى تمتزج جيداً.

أضيفي ملعقتي زيت الزيتون، ثم أضيفي الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة رطبة لا تلتصق باليد.

يجب مراعاة أن تكون العجينة غير قاسية حتى تستطيعي تشكيلها بسهولة.

اتركي العجينة مدة نصف ساعة كي ترتاح وتختمر مع مراعاة تغطيتها بكيس من البلاستيك النظيف.

قومي بتقطيع العجينة إلى كريات صغيرة متساوية في الحجم، قومي بدهن وجه كريات العجين بالزيت حتى لا يجف ثم غطيها واتركيها خمس دقائق حتى ترتاح.

لتوريق العجينة قومي بدهن سطح نظيف بالزيت ثم ضعي كرة العجين وقومي بفردها باليدين قدر الإمكان من جميع الجهات، مع دهنها بالسمن وتشكيلها على شكل مربع ثم خذي العجينة من الطرف وإثنيها إلى المنتصف بحيث ينقسم نصف العجينة إلى طبقتين كما هو موضح بالصورة:

بنفس الطريقة كرري العملية مع باقي كرات العجين، ثم ضعي الحشوة فوق الجزء المثني من العجينة مع مراعاة عدم وصول الحشوة إلى الأطراف كما بالصورة:

المقادير:

قومي بتغطية الحشوة بالجزء الآخر من العجينة ثم ادهني سطحها بالقليل من السمن،ثم إثني الطرفين إلى الداخل بحيث يلتقيا في المنتصف وادهني بقليل من السمن ثم طبقيهما فوق بعضهما لتحصلي على شكل مربع.

قومي بالضغط قليلاً على مربعات المسمن بيدك كي يتم فردها قليلاً، ثم ضعيها في صنية وأدخليها الفرن أو اقليها على النار في مقلاة ساخنة.

طريقة عمل حشوة المسمن المغربي:

مكونات الحشوة:

ثلاث بصلات متوسطة الحجم مفروم ناعم.

ثلاث ثمرات من الجزر المبشور.

قرع أخضر مبشور (كوسا).

كزبرة خضراء وبقدونس مفرومين فرم ناعم.

ملح وكمون.

فلفل أحمر (بابريكا) وفلفل أسود.

قليل من زيت الزيتون والزيت النباتي.

طريقة الحشوة:

ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي إليه البصل وقلبي باستمرار حتى يذبل لون البصل ويتحول إلى اللون الذهبي الفاتح.

أضيفي الملح والبهارات والخضراوات المبشورة وقلبي جيداً ثم قومي بتغطيتها وتركها حتى تنضج على نار هادئة.

بعد النضج قومي بإضافة الكزبرة والبقدونس وقلبي قليلاً ثم أطفئي النار.

اتركي الحشوة حتى تبرد ثم قلبي معها بعض من الزيتون الأخضر والزيتون الأسود المخلل واستخدميها في حشو العجينة.

قدمي فطائر المسمن الشهية ساخنة وبالهناء والشفاء.

معجنات باللبن الرائب:

يتم استخدام اللبن الرائب في صناعة العديد من أنواع المخبوزات ومن بينها القرص بالخميرة، وإليكم طريقة تحضير فطائر الجبن المصنوعة باللبن الرائب.

طريقة عمل فطائر الجبنة باللبن الرائب:

مكونات الوصفة:

ثلاث أكواب من الطحين (الدقيق).

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب إلى كوب ونصف من اللبن الرائب الدافئ.

بيضة.

حبة البركة.

سمسم.

قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها ماعدا الملح.

صبي اللبن الرائب بالتدريج مع العجن حتى تحصلي على عجينة طرية لا تلتصق باليد ثم غطيها واتركيها لتخمر.

بعد مرور نصف ساعة وبعدما يتضاعف حجم العجينة قومي بإضافة الملح مع العجن جيداً.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة ثم شكليها على شكل دوائر، وضعي فيها حشوة الجبن التي تفضلينها ثم أقفليها بأطراف الأصابع.

ادهني صنية الفرن ورصي فيها قطع العجينة المحشوة، واتركيها لتخمر مدة 10 دقائق ثم ادهني وجهها بالبيض ورشي فوقها السمسم وحبة البركة.

أدخليها الفرن المعد مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية مدة 10 دقائق أو حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة إلى جانب الشاي أو الحليب في الصباح.

طريقة التحضير:طريقة عمل معجنات سبانخ سريعة وشهية:

تعتبر السبانخ من الخضراوات المفيدة واللذيذة وتتعدد طرق طهي السبانخ من بلد لآخر وبحسب أذواق الطهاة، وإليكم هذه الطريقة البسيطة لإعداد المعجنات بالسبانخ.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ربع كوب من زيت الذرة.

بيضة.

كوب ماء دافئ.

نصف كيلو من السبانخ المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة سماق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شطه حسب الرغبة.

قومي بخلط جميع المكونات السائلة مع بعضها في الخلاط وامزجي معها السكر والخميرة.

اخلطي الدقيق مع المزيج ثم أضيفي الملح والماء أضيفيه بالتدريج حتى تصير العجينة ناعمة ولا تلتصق باليد.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ثم ضعيها في صنية مدهونة بقليل من الزيت وغطيها لمدة نصف ساعة حتى تخمر.

لإعداد فطيرة سبانخ شهية، قومي بتقليب السبانخ في مقلاة على النار حتى تذبل ثم صفيها من الماء واتركيها جانباً.

قلبي السماق والبهارات والملح والليمون والشطة مع السبانخ وامزجي معها البصل.

على سطح نظيف رشي قليل من الدقيق وقومي بفرد كرات العجينة باستخدام اليدين أو النشابة.

ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في منتصف العجينة ثم أغلقي العجينة بحيث يصبح شكلها مثلثاً.

كرري العملية مع جميع كرات العجينة، ثم ضعيها في صنية مدهونة بالزيت وادهني وجهها بقليل من الزيت.

أدخليها فرن معد مسبقاً على درجة حرارة 190 مئوية، وتابعيها حتى يتحول لون العجينة إلى الذهبي وتصبح ناضجة.

المقادير:مقادير الحشوة:طريقة عمل العجينة:طريقة عمل فطيرة السبانخ:طريقة عمل الميني بيتزا:

من منا لا يحب تناول البيتزا، يمكنكِ عزيزتي تقديم معجنات الميني بيتزا اللذيذة لأسرتك بهذه الطريقة المميزة البسيطة.

المكونات:

3 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من زيت الذرة أو الزيتون.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

كوب ماء دافئ.

صلصة طماطم بالزعتر.

الحشوة المفضلة.

خليط جبن.

طريقة التحضير:

قومي بعجن الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر والملح والحليب بالماء والزيت في وعاء عميق حتى تمتزج جيداً وتحصلي على عجينة ناعمة لا تلتصق باليد.

ضعي العجينة بعد تقسيمها إلى كرات صغيرة متساوية في وعاء مدهون بالزيت ثم غطيها واتركيها حتى تختمر جيداً.

قومي بفرد العجينة بيدك فوق سطح مرشوش بالدقيق حتى تحصلي على الشكل الدائري المميز للميني بيتزا.

قومي بدهن سطح العجينة بالصلصة ثم زينيها بالحشوة التي تفضلينها.

ادخليها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج.