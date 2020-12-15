طريقة عمل الفسيخ بالخطوات والتفاصيل والصور

نقدم إليكم طريقة عمل الفسيخ المصري على أصوله بالخطوات والتفاصيل، من بداية شراء السمكة والشروط التي يجب توافرها حتى تحصلي على فسيخ صحي ومضمون في منزلك بنفس طعم وجودة الجاهز بالضبط، وبنفس طريقة أفضل المناطق شهره في صنع هذه الأكلة في مصر وهي نبروه، حيث تشتهر هذه البلد بصنع أجود أنواع الفسيخ وأفضلها وخصوصا في فترة الربيع،حيث ترتبط هذه الأكلة باحتفالات عيد الربيع في مصر فيعتبر الفسيخ هو الطبق الرئيسي في كل بيت مصري في هذا الوقت، ولأن في هذه الفترة تخاف الكثيرات من الأمهات من شراء الفسيخ جاهز نظرا لتشديدات الصحة في فترة عيد الربيع على حالات تسمم الفسيخ أو الفسيخ الفاسد، فيفضل أن تقومي بصنعه بنفسك بخطوات سهله وبسيطه كما يلي.

نصائح مهمه عند شراء سمك التخليل:

أولا عند شراء السمك يفضل شراء السمكة الكبيرة أي أن السمكة تكون بوزن كيلو أو كيلو إلا ربع والكمية تكون حسب الرغبة والحاجة.

ثانيا يجب التأكد من أن السمك طازج وأنه سمك مالح وليس مزارع وذلك عن طريق فحص خياشيم السمكة يجب أن تكون وردية اللون، والسمكة متماسكه.

طريقة عمل الفسيخ على أصوله:

المقادير:

سمك بوري حسب الرغبة.

ملح بقيمة ملعقتان كبيرتان لكل سمكه.

شطه بقيمة نصف ملعقة صغيره لكل سمكه.

نقوم بتنظيف السمك جيدا أكثر من مرة وإدخال الماء إلى خياشيمه جيدا، ثم نقوم بوضع السمك في مصفاة بحيث تكون رأس السمكة إلى أسفل كي تتخلص من أي سوائل أو ماء في بطن السمكة،ونتركها بهذا الشكل لمدة يوم بليلة حتى نتأكد من خلوها من أي سوائل زائدة.

بعد تنظيف السمك وتنشيفه جيدا لمدة لا تقل عن يوم في المصفاة، نقوم بالتأكد من جفاف خيشوم السمكة باستخدام مناديل المطبخ.

ثم نقوم بخلط الملح مع ألشطه بمقدار ملعقتان كبيرتان ملح وربع ملعقة صغيرة شطه ونقوم بوضعها في خياشيم السمك ونملأها.

نقوم بوضع كل سمكه في كيس ثلاجة أو عدة أكياس وإخراج الهواء جيدا منها وربطها جيدا ثم لفها جيدا في رول من النايلون حتى نتأكد من عدم دخول الهواء إليه.

نقوم بجمع الكمية في كيس واحد كبير أو في وعاء ذات غطاء محكم ونتركه في مكان دافئ.

كل يومين نقوم بقلب الكيس الذي به السمك إلى الجهة الأخري وبعد مرور 15 يوم نكون حصلنا على فسيخ ولا أطعم من كدا.

في الشتاء يفضل أن نتركه لمده من 15 إلى 20 يوم للتأكد من تمام نضج السمك لأن البرد يجعل السمك يتأخر في النضج.

طريقة التحضير: