ماسك الجيلاتين للبشرة لن تصدقي ماذا سيحدث لبشرتك لو استخدمتيه مرة واحدة أسبوعياً

ماسك الجيلاتين للبشرة هو أحدث الطرق لعلاج العديد من مشكلات البشرة، يُستخدم الجيلاتين ليس فقط لإعداد حلويات معينة، ولكن أيضًا لأغراض تجميلية، فالجيلاتين مفيد للعناية ببشرة الوجه، كما أن له تأثير مجدد لخلايا البشرة ومرطب ومنظف عميق للوجه.

فوائد الجيلاتين للبشرة

الجيلاتين هي مادة مكونها الرئيسي هو بروتين الكولاجين، ويمكن تحقيق الاستفادة القصوى من الجيلاتين عن طريق الماسكات المنزلية، ومن أهم فوائده:

توحيد لون البشرة وإعطائها صلابة ومرونة.

تحسين دوران الأوعية الدقيقة في الدم.

إزالة التجاعيد السطحية.

التنظيف العميق للمسام.

تفتيح البقع والنمش.

ضمان التغذية الكافية وترطيب بشرة الوجه.

تحسين البشرة

تنظيم عمل وإفرازات الغدد الدهنية.

الجيلاتين الغذائي لا يسبب الحساسية، كما أنه رخيص السعر.

ماسك الجيلاتين للبشرة

كل ما تحتاجين إليه هو ملعقتين من الجيلاتين وملعقتين من الماء الدافئ أو الحليب، ويُترك الجيلاتين لينتفخ لمدة نصف ساعة، ومن الممكن أن يذوب في حمام مائي ساخن أو في الميكروويف، ولكن لا تتركي الجيلاتين يغلي لأن درجات الحرارة العالية تقلل من فعالية الجيلاتين، نفرد الخليط السابق على الوجه ويُترك حتى يجف تماماً، ونبدأ بإزالته عكس اتجاه الجاذبية.

قناع الجيلاتين والموز

يتميز الموز بغناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، التي تمنح البشرة ترطيب وتغذية وتمنحها نضارة ملحوظة، كما أنه مناسب للسيدات فوق سن 40، فالجيلاتين له تأثير مفيد على شيخوخة الجلد، ويملأ التجاعيد الدقيقة ويشد البشرة.

المكونات

2 ملعقة صغيرة الجيلاتين.

100 مل من الماء

1 موزة.

الطريقة