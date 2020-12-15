الماسك السحري لشد ترهلات الوجه والبديل السري للبوتوكس والفيلر

ماسك الجيلاتين للتجاعيد ،للحفاظ على الشباب والجمال يجب على كل امرأة العناية ببشرتها، ولعل أكثر ما يؤرق حواء هو ظهور التجاعيد والخطوط الرقيقة في البشرة، ولكن لا تقلقي فإن التخلص من التجاعيد السطحية ليس بالأمر الصعب، ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، ويمكونات بسيطة، فالوصفة لا تستغرق سوى بضع دقائق. ماسك الجيلاتين للتجاعيد ماسك الجيلاتين للتجاعيد المكونات 1 ملعقة صغيرة الجيلاتين.

2 ملعقة كبيرة حليب.

بيضة. طريقة التحضير يتم إذابة الجيلاتين في الحليب الدافئ ويترك حتى تذوب وتنتفخ.

أضيفي البيضة المخفوقة إلى الخليط الدافئ.

امزج المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمة.

ضعي الماسك على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

كرري الماسك مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة، وغالبًا ما يستخدم قناع الجيلاتين

للوجه كبديل قوي للبوتوكس. قناع الجيلاتين والماء والنشا قناع الجيلاتين والماء والنشا المكونات ملعقة كبيرة الجيلاتين.

200 مل من الماء.

ملعقة صغيرة نشا.

10 قطرات من زيت الورد. بياض بيضة. طريقة التحضير يتم مزج الجيلاتين والماء وننتظر لمدة 10 دقائق حتى تنتفخ وتذوب تماماً.

نضع المزيج في حمام مائي مع التحريك بانتظام، ثم نترك المزيج ليبرد قليلاً.

يُضاف بياض البيض المخفوق إلى ملعقة صغيرة من النشا و 10 قطرات من الزيت.

يمزج الخليط جيداً، ويوزع على الوجه، ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى تمام الجفاف، وتجنبي منطقة الحواجب، ومع الاستمرار في الاستخدام ماسك الجيلاتين للتجاعيد ستلاحظين اختفاء التجاعيد بشكل تام.

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