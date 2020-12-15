أستخدامات رهيبة بقلم الروج السحري لو مش عندك لازم تشترية رهيب

لو عندك قلم روج سحري كان الروج السحري من أهم مستحضرات التجميل لدى السيدات، كما أنه من الممكن أن يكون المستحضر الوحيد في المنزل لأنه يقوم بالكثير من الأشياء كتوريد الخدود والشفاه، وكانت السيدات تكتفي به، ولكن لا يدرك الكثير أن الروج السحري يحمل بداخله فوائد جمة عظيمة للبشرة وله الكثير من الاستخدامات، ونحن هنا اليوم حتى نتعرف معاً على استخدامات الروج السحري الأخرى.

دعونا نتحدث عن أهم استخدامات الروج السحري التي يجهلها الكثير من الأشخاص:

يتم استخدام الروج السحري طبقة رئيسية قبل تطبق اللون المرغوب به، لأنه يساعد في ترطيب الشفاه وتباته أطول وقت ممكن.

يتم الاستعانة به في معالجة المناطق الداكنة بالجسم مثل الركبة والكوع، عن الحرص على تطبيقه بشكل يومي بعد الاستحمام.

يتم استخدامه في توريد الجسم من خلال إذابة قطعة منع في زيت جونسون للأطفال ويضاف له أي زيت عطري ويطبق على الجسم بعد الاستحمام على الفور.

يستخدم في توريد الخدود وانتفاخها طبيعياً.

يقوم بترطيب المناطق الخشنة بالجسم ويمنحها رائحة عطرة تدوم طويلاً.

عند استخدامه في وصفات الجسم يجب دمجه بشكل جيد مع الزيت أو الكريم للحصول على نتائج فورية.

الجدير بالذكر أن الروج السحري من أنواع أحمر الشفاه الثابتة للغاية فلن تتمكني عند تطبيقه من مسحه أو إزالته بسهولة فيجب أن تضعي ذلك بعين الاعتبار.

عند شرائه يجب عليك التأكد من أنه المنتج الأصلي لأن يوجد العدي من الأنواع المغشوشة بالأسواق فاحذري ذلك وقومي بشرائه من أماكن موثوق بها.